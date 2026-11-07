Una de las hijas de Wanda Nara escapó descalza tras el ataque de Icardi

Yanina Latorre, Wanda Nara y Mauro Icardi son los protagonistas de un nuevo escándalo en Nordelta que sumó intervención policial y médica. La panelista dio detalles de lo sucedido durante la jornada que terminó con la declaración de la menor involucrada en Cámara Gesell cerca de las 22:30 horas.

El conflicto comenzó por la mañana cuando las nenas estaban en el colegio y su padre debía retirarlas. Latorre relató que “las chicas estaban en el colegio y las tenía que retirar el padre. Parece que fue antes, a las 10 AM y no quería ir y él se enojó”.

Una de las hijas tenía un examen y el futbolista se la llevó antes de finalizar la prueba. Ante esta irregularidad dentro de una causa judicializada, la licenciada Fernanda Mattera pidió que las devuelva al colegio y no lo hizo, según explicó la conductora en televisión.

Respecto al momento de mayor tensión dentro de la casa, Latorre aclaró la situación del encierro. “La nena se encerró asustada, dice que le habían sacado el teléfono, encontró una computadora y mandó un mail pidiendo auxilio”, detalló sobre el pedido de rescate.

Posteriormente, la pequeña pudo huir del lugar sin calzado y en un estado de mucha angustia. “Logró escaparse. Estaba descalza y muy angustiada. Wanda estaba grabando y tuvo que dejar todo y salir corriendo. La policía está tratando de recuperar la mochila, el celular, las cosas y no se las dan. El fiscal va a ordenar de oficio”, relató.

El episodio concluyó al atardecer cuando las autoridades intervinieron tras el escape de la menor. “(La niña) no comió en todo el día. Se escapó por una puerta del costado. Ahí la encontró la policía y llamaron a una ambulancia. Wanda está devastada. La nena presenta lesiones”, cerró Latorre.