BHP confirmó la salida de Rag Udd, su director comercial (Chief Commercial Officer), quien abandonará la compañía a fines de enero de 2027 para asumir una nueva oportunidad profesional fuera del grupo. El ejecutivo, radicado en Singapur, llevaba cerca de 30 años en la minera y tenía bajo su órbita las áreas de ventas y comercialización de los principales productos de la compañía, incluyendo el mineral de hierro y el cobre.

La salida ocurre en un momento especialmente sensible para BHP, que junto a Lundin Mining desarrolla el proyecto binacional Vicuña en la cordillera sanjuanina, uno de los mayores emprendimientos de cobre del mundo. Udd estuvo involucrado directamente en las negociaciones con China Mineral Resources Group (CMRG), el comprador estatal chino de mineral de hierro que en los últimos meses incrementó la presión sobre los grandes productores para obtener mejores condiciones de compra para las acerías del país asiático, según Reuters.

El conflicto comercial llegó a afectar el flujo de determinados productos de BHP hacia China. Durante las negociaciones, algunas acerías chinas recibieron restricciones para adquirir cargamentos de la compañía hasta que ambas partes alcanzaron un acuerdo en abril. La situación puso de manifiesto el creciente peso de CMRG en la relación entre China y los grandes proveedores internacionales de mineral de hierro.

La salida de Udd deja ahora una vacante clave en la estructura comercial de BHP, precisamente en un área que tendrá que administrar futuras negociaciones con uno de sus principales mercados. La compañía todavía deberá definir quién ocupará el cargo y cómo quedará organizada la relación comercial con los compradores chinos.

El movimiento también debe leerse dentro de una renovación de la cúpula directiva de BHP. Brandon Craig asumió como CEO el 1 de julio de 2026, después de suceder a Mike Henry. Antes de convertirse en CEO, Craig había dirigido la división de Americas de BHP y estuvo vinculado a la gestión de activos estratégicos de cobre y potasa, incluyendo las operaciones en Chile y el proyecto Vicuña en San Juan.

La designación de Craig representó un cambio relevante para la minera, que viene reforzando su exposición al cobre al mismo tiempo que busca mantener el peso de sus negocios tradicionales. Udd había sido considerado previamente como uno de los posibles candidatos para suceder a Henry. Sin embargo, el directorio finalmente eligió a Craig para ocupar la máxima posición ejecutiva. Según Reuters, la salida del jefe comercial podría ser una de las primeras bajas de mayor relevancia asociadas con esta nueva etapa de liderazgo.

Durante su trayectoria en BHP, Udd ocupó diferentes posiciones de alta responsabilidad. Entre 2020 y 2024 fue presidente de la división Americas, desde donde estuvo involucrado en operaciones y proyectos estratégicos de la compañía, incluidos activos de cobre en Chile y el desarrollo del proyecto de potasa Jansen en Canadá.

El trasfondo de la salida es una relación comercial que se volvió más tensa durante el último año. China es el mayor comprador mundial de mineral de hierro, mientras que BHP es uno de los principales proveedores del mercado global. Esta dependencia mutua convierte las negociaciones de precios y condiciones comerciales en un asunto estratégico para ambas partes.

CMRG ha asumido un papel cada vez más relevante en la negociación con los grandes productores. La entidad estatal china busca mejorar las condiciones de compra para las acerías nacionales, en un contexto en el que la industria siderúrgica enfrenta desafíos vinculados con la demanda, los márgenes y el exceso de capacidad.

Para BHP, la cuestión no se limita al precio del mineral de hierro. El grupo debe administrar simultáneamente producción, comercialización, logística y relaciones estratégicas con sus principales clientes, mientras avanza en una transformación de su cartera hacia minerales considerados fundamentales para la transición energética, como el cobre de Vicuña.

La compañía continúa teniendo al mineral de hierro como uno de sus principales negocios, particularmente a través de sus operaciones en Australia Occidental. Sin embargo, el cobre ocupa un lugar cada vez más importante dentro de su estrategia de crecimiento, una tendencia que se profundizó durante la gestión de Craig en Americas.

La salida de Udd obligará a BHP a cubrir un puesto estratégico justo cuando las relaciones con China requieren una conducción comercial especialmente experimentada. Las próximas negociaciones sobre mineral de hierro serán una de las primeras pruebas para la nueva estructura ejecutiva de la compañía, mientras en San Juan el proyecto Vicuña continúa su avance como uno de los emprendimientos mineros más relevantes de la región.

Con información de Reuters y Minning Weekly.