La delegación provincial finalizó su paso por la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos 2026 (JAUR) a lo largo de cuatro jornadas de competencias, experiencias y emociones en Malvinas Argentinas (provincia de Buenos Aires), cosechando un total de cuatro preseas: una de oro y tres de plata.

Durante el acto de clausura, el coordinador Mauricio Rodríguez recibió un reconocimiento oficial en representación de la provincia. Ahora, los 32 deportistas emprendieron el regreso a casa.

La última fecha estuvo marcada por definiciones exigentes para los representantes locales. En básquet 3x3 masculino, el conjunto sanjuanino dio pelea frente a un duro equipo de Córdoba, aunque no pudo quedarse con la victoria. Asimismo, Benjamín Paredes cumplió una destacada actuación en BMX freestyle con ejecuciones de gran nivel técnico, sumando una valiosa experiencia a nivel nacional pese a quedar fuera del podio.

El medallero sanjuanino

El esfuerzo y la preparación de los deportistas provinciales se tradujeron en podios de gran jerarquía. Luciano Sagua, se consagró campeón y aportó la única medalla de oro para la provincia tras quedarse con el primer puesto en skateboarding masculino. Gabriel Pereyra, obtuvo la medalla de plata al alcanzar el segundo lugar en ajedrez, en la modalidad FreeXstyle 920 Blitz masculino. Matías Reggio, se consolidó como doble medallista de plata en parkour, logrando el segundo puesto en dos exigentes categorías, uno es el Speed Run, con medalla de plata; y el otro es All Around, también con medalla de plata.

Experiencias, deporte y proyección

El balance general de la delegación dejó un saldo altamente positivo que trasciende los resultados cuantitativos. Las vivencias compartidas y el crecimiento individual y colectivo de los 32 atletas reflejan el compromiso con el desarrollo de las disciplinas urbanas.

Toda la travesía fue posible gracias al acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deporte y en coordinación con la Subsecretaría de Alto Rendimiento, reafirmando el apoyo constante al talento y la proyección de los deportistas locales en escenarios nacionales.