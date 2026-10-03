Grupo Calidra recibió en su planta La Laja, en Albardón, a una delegación público-privada de Suecia en un encuentro organizado junto con Business Sweden, como parte de la agenda minera que la comitiva desarrolló en San Juan. La visita reunió a representantes europeos con autoridades provinciales y directivos de la compañía de cal.

La delegación sueca estuvo encabezada por Jesper Bernhardsson, Trade Commissioner y Country Manager de Business Sweden para Chile, Perú y Argentina. Contó con representantes de la Embajada de Suecia en Argentina y de instituciones como la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI), la Agencia de Crédito a la Exportación (EKN), la Corporación de Crédito a la Exportación (SEK), el Consejo Internacional de la Industria (NIR) y la Cámara de Comercio Sueco Argentina.

También participaron empresas del país nórdico vinculadas a la minería y otras industrias, entre ellas ABB, Atlas Copco, Epiroc, Sandvik, SKF y Volvo Construction Equipment.

Por el lado local, asistieron el intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca; el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín; el secretario técnico de Minería, Pablo Fernández; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán von Euw; y la directora ejecutiva de la Cámara Minera de San Juan, Sandra Barceló.

Tecnología y cooperación

La jornada comenzó con una charla de seguridad y una presentación sobre Grupo Calidra, antes del recorrido por las instalaciones. El intendente Abarca compartió con los visitantes las oportunidades que ofrece Albardón para el desarrollo de nuevas actividades productivas, mientras que Martín destacó el capital humano y la disponibilidad de profesionales como uno de los activos estratégicos de San Juan.

Bernhardsson destacó el interés de Suecia en generar nuevos canales de intercambio entre empresas y explorar posibles sinergias con el potencial minero de la provincia.

Durante el encuentro, Pedro L. Brandi, Director Regional de Grupo Calidra Cono Sur, presentó la evolución de la compañía y el desarrollo de sus operaciones en San Juan. "En los últimos tres años transformamos la planta La Laja con los más altos estándares de la industria calera mundial, aportando tecnología, eficiencia en los procesos y un excelente capital humano", afirmó.

"En Grupo Calidra estamos preparados para acompañar los nuevos proyectos mineros que se desarrollen en San Juan y seguir invirtiendo para fortalecer nuestras capacidades en la provincia. Al mismo tiempo, estos encuentros nos permiten vincularnos con grandes empresas internacionales, intercambiar conocimiento, tecnología y generar nuevas oportunidades de colaboración", señaló Brandi.

Una planta que sigue creciendo

El recorrido incluyó la cantera La Laja Norte y el área de calcinación, donde los visitantes conocieron el nuevo horno Maerz, con una capacidad de 600 toneladas diarias, además del silo 2000 y la planta de clasificación de cal recientemente inaugurada.

La infraestructura de La Laja seguirá creciendo: durante 2027 está previsto que ingrese en etapa de ingeniería el sexto horno Maerz de la planta, un proyecto que contempla una inversión estimada de US$30 millones y que permitirá llevar la capacidad productiva de Calidra Cono Sur por encima del millón de toneladas anuales.

El encuentro terminó con un espacio de intercambio y networking, en el que los integrantes de la delegación sueca destacaron el nivel tecnológico de la planta, la limpieza de las instalaciones y el profesionalismo del equipo de Grupo Calidra.

La visita se suma a la agenda de vinculación de la compañía referente de cal en Latinoamérica con empresas, instituciones y actores de la industria minera, en un momento en que San Juan busca consolidar nuevas inversiones y ampliar las capacidades de su cadena de proveedores.