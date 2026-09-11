Norma Ramiro, representante de Vicuña Corp., fue designada como nueva presidenta de Women in Mining (WIM) Argentina para el período 2026-2028, en reemplazo de Laura Hernández, quien había ocupado la presidencia desde febrero de 2025. El cambio de autoridades fue comunicado este viernes por la organización, luego de un proceso electoral en el que participaron las 45 empresas miembros.

La renovación termina de despejar una de las incógnitas que había quedado planteada luego de la salida de Hernández de Barrick Mining y de Veladero, donde durante el último año se desempeñó como superintendenta de Relaciones Institucionales. En agosto pasado se informó de la sorpresiva desvinculación de la sanjuanina, y no hubo comunicado oficial al respecto.

Al comunicar las nuevas autoridades, WIM Argentina agradeció a Hernández y a Verónica Morano, quienes estuvieron al frente de la Comisión Directiva durante el período 2024-2026, y destacó sus aportes durante esa etapa.

Quién es la nueva presidenta

Norma Ramiro, representante de Vicuña Corp., encabezará WIM Argentina durante los próximos dos años. La acompañarán Silvia Rodríguez, de la salteña Tamar Mining S.A., como vicepresidenta primera, y Verónica Morano, de Glencore Argentina, como vicepresidenta segunda.

También fueron designadas Perla Arancibia, representante de YARD, como directora del Comité de Proveedores, y Ana Gil Barbera, de ASAP Consultores S.A., como directora del Comité Asesor.

La nueva conducción tendrá varias continuidades. Mercedes Rodríguez seguirá como directora ejecutiva; Jimena Barry continuará a cargo de Comunicación; y Karina Viñas seguirá liderando el Comité de Género, Diversidad e Inclusión (GDI).

Los ejes para los próximos dos años

Para el período 2026-2028, la organización ratificó como ejes de trabajo el fortalecimiento de la equidad y la diversidad en la minería, con especial atención en la inclusión y permanencia de las mujeres dentro de la industria.

Entre los objetivos también aparecen el desarrollo profesional y el acceso al liderazgo, la formación de jóvenes talentos, el fortalecimiento de la presencia federal y el acompañamiento territorial.

WIM Argentina reúne a empresas y referentes vinculados a la actividad minera y trabaja para impulsar una mayor participación de mujeres en una industria que históricamente tuvo una fuerte presencia masculina.