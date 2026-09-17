Una discusión de tránsito terminó en una violenta pelea entre dos parejas en las inmediaciones de la Plaza San Martín, en Rosario. El enfrentamiento comenzó por una mala maniobra y pasó rápidamente de los bocinazos y los insultos a los golpes.

Según reconstruyeron testigos, todo comenzó cuando uno de los conductores, que circulaba en un Chevrolet Astra, realizó una maniobra que generó el enojo del hombre que iba en un Renault Clio.

La discusión subió de tono cuando el conductor del Astra realizó un comentario dirigido a la hija del otro automovilista. Ante esa situación, el hombre del Clio descendió de su vehículo para enfrentarlo.

La pelea terminó con un botellazo

Lo que comenzó como una discusión entre los dos conductores se transformó en una pelea física en plena calle. En uno de los videos registrados por testigos se observa cómo el conductor del Astra golpea con una botella en la cabeza al otro hombre.

La agresión hizo que las acompañantes de ambos conductores también intervinieran. En cuestión de segundos, las dos parejas quedaron involucradas en una pelea generalizada.

El enfrentamiento se extendió durante casi dos minutos ante la mirada de las personas que se encontraban en la zona. Los involucrados intercambiaron golpes y recriminaciones mientras nadie conseguía detener la situación.

El episodio quedó registrado en video

La pelea fue filmada por personas que se encontraban en el lugar y las imágenes posteriormente se difundieron en redes sociales.

El episodio ocurrió en una zona céntrica de Rosario y generó repercusión por la rapidez con la que una discusión originada por el tránsito terminó en una agresión física entre todos los involucrados.