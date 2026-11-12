Una mujer embarazada de seis meses fue rescatada con vida de entre los escombros de un edificio de tres pisos que se derrumbó en Brooklyn, Nueva York. El hallazgo ocurrió durante un operativo de emergencia que se extendió durante varias horas y tuvo como protagonista la conmovedora reacción de su esposo, quien aguardaba noticias sobre su paradero.

El hombre recibió la confirmación cerca de las 18:30, cuando le informaron que su esposa había sido encontrada con vida y trasladada en ambulancia para recibir atención médica. Entre lágrimas, expresó su alivio y agradeció a los rescatistas: “Ella está viva, sigue viva. Estoy muy feliz. Quiero agradecerles a todos”.

El derrumbe y el operativo de rescate

El colapso ocurrió el miércoles por la tarde en un edificio ubicado sobre Flatbush Avenue, en Brooklyn, que cedió sobre una obra en construcción lindera. Según la información difundida por TN, la tragedia dejó al menos ocho muertos y 17 heridos.

Los equipos de emergencia trabajaron durante horas para localizar a posibles sobrevivientes y retirar los restos de la estructura. También se registraron daños en el inmueble contiguo, cuya fachada quedó parcialmente destruida, aunque el edificio permaneció en pie.

La reacción del esposo tras conocer el hallazgo

Durante la búsqueda, el esposo de la mujer recorrió la zona para conseguir información y hasta intentó atravesar el cordón policial para acercarse al lugar del derrumbe. La espera terminó cuando recibió la noticia de que su pareja había sido localizada con vida.

El rescate generó una fuerte emoción entre quienes participaban del operativo y los familiares que aguardaban novedades. Además de la mujer embarazada, las autoridades informaron que también habían rescatado con vida a un niño.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su pesar por la tragedia y acompañó a las familias de las víctimas. Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaron con las tareas para completar la búsqueda y asistir a los afectados.