La instalación de proveedores vinculados a la minería empieza a generar nuevas necesidades de personal en Iglesia. Una de las empresas que prepara su desembarco operativo en el departamento es Nielsen Expediciones, que tramita la habilitación municipal de una base y proyecta incorporar alrededor de cuatro trabajadores. La puesta en funcionamiento está prevista para principios o mediados de diciembre, según explicó su propietario, Pablo Nielsen, en diálogo con DIARIO HUARPE.

La búsqueda estará orientada principalmente a personas del departamento y contemplará perfiles administrativos y vinculados con transporte, catering, electricidad, plomería y vigilancia. La empresa ya cuenta con un espacio físico y avanza con las instalaciones y los trámites necesarios para comenzar a operar.

Nielsen explicó que la intención es trabajar junto al municipio, que cuenta con registros de personas que buscan empleo, para acercar las futuras convocatorias a los habitantes de Iglesia.

Qué buscan las empresas en los trabajadores

La incorporación de personal no depende solamente de presentar un currículum. En una convocatoria reciente, Nielsen Expediciones buscó cuatro choferes especializados en camiones de carga pesada. Su propietario explicó que los postulantes deben superar evaluaciones médicas, psicológicas y técnicas, además de demostrar capacidad para trabajar en equipo.

El empresario también hizo hincapié en la importancia de leer detenidamente los requisitos de cada búsqueda. Según explicó, no todas las convocatorias solicitan el mismo perfil: algunas contemplan personas sin experiencia, mientras que otras requieren trabajadores que ya hayan manejado vehículos de gran porte.

“Es muy importante que lean la consigna”, remarcó Pablo Nielsen. Y explicó que cuando solicitan choferes con experiencia es porque necesitan personas capaces de conducir camiones de gran tamaño y transportar cargas pesadas. “Lleva mucho tiempo entrenar a alguien para que llegue a manejar un camión de ese porte. Lleva muchos años”, señaló.

Otro aspecto que valoran es la trayectoria laboral. “Le damos mucho valor al currículum de una persona que ha estado mucho tiempo en un trabajo. No es lo mismo una persona que ha estado una semana en un trabajo a una persona que ha estado 10 años”, sostuvo.

También mencionó las condiciones de salud necesarias para trabajar en la cordillera. Los exámenes médicos son una instancia obligatoria dentro de la selección, ya que las tareas se desarrollan en zonas alejadas y bajo condiciones exigentes.

“Una muela te puede dejar afuera de combate”, ejemplificó, al explicar que incluso un problema dental puede complicar el desempeño de un trabajador en alta montaña.

Capacitaciones para los vecinos

Además de las futuras incorporaciones, la empresa proyecta ofrecer cursos gratuitos abiertos a la comunidad. Nielsen contó que ya realizaron capacitaciones de manipulación de alimentos y que tienen previsto organizar cursos de manejo defensivo para vehículos 4x4.

La intención es que los participantes incorporen conocimientos sobre las condiciones de circulación en caminos de montaña. También explicó que estas instancias permiten a las empresas conocer a potenciales trabajadores y sus capacidades.

Las capacitaciones de manejo defensivo podrían comenzar a mediados de diciembre, una vez que la base esté habilitada y en funcionamiento.

Las dificultades de trabajar en alta montaña

La actividad de los proveedores mineros también está condicionada por factores climáticos. Nielsen señaló que las nevadas demoraron el inicio de la temporada y que su empresa todavía no había podido ingresar a operar en algunas zonas de alta montaña.

La situación afecta la organización del personal y los ingresos de las compañías que dependen de los períodos de trabajo cordillerano. El empresario también manifestó preocupación por las lluvias que podrían registrarse durante el verano y obligar a interrumpir nuevamente las operaciones.

“Te impide trabajar la operación. A la naturaleza no le podés ganar, hay que adaptarse a ella”, explicó.

Según su evaluación, las interrupciones pueden acortar los períodos de actividad y provocar una mayor rotación de trabajadores. “Eso es lo que nos hace un poco inestables en cuanto al trabajo”, señaló.