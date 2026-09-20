Una escuela será base transitoria de la Comisaría del Menor durante el FestiJoven

De cara a los festejos por el Día del Estudiante y la Primavera, la Policía de San Juan prepara un operativo especial para el FestiJoven, que se realizará este lunes 21 de septiembre en el Parque de Mayo. En ese marco, una escuela ubicada en las inmediaciones del predio funcionará de manera transitoria como base de la denominada “Comisaría del Menor”, en el contexto de la implementación del nuevo régimen penal juvenil.

Así lo explicó el jefe del D3 de la Policía de San Juan, comisario Pablo Torres, quien señaló que el edificio de la Escuela Luis Jorge Fontana, ubicado sobre calle 25 de Mayo antes de Félix Aguilar, será utilizado como punto de alojamiento transitorio para adolescentes que sean involucrados en hechos delictivos durante los festejos.

“Allí vamos a trabajar en base a la reglamentación nueva. Si algún menor comete un delito, se lo trasladará hasta el lugar y según la gravedad del hecho se definirá si se traslada o se da la libertad”, explicó Torres.

Cómo será el procedimiento

De acuerdo con lo informado por la Policía, ante un hecho delictivo que involucre a un adolescente se realizará el traslado hasta la base transitoria y se dará intervención al juzgado de menores de turno.

A partir de la gravedad y las características de cada caso, será la Justicia la que determine cómo continúa el procedimiento. Entre las alternativas mencionadas por el jefe policial se encuentran la continuidad del proceso judicial o la libertad y posterior entrega del adolescente a sus adultos responsables.

Torres indicó que todos los casos serán comunicados de manera inmediata al juzgado de turno y que las intervenciones se realizarán de acuerdo con la situación particular de cada adolescente.

El operativo en el Parque de Mayo

El dispositivo de seguridad también contempla el vallado completo del Parque de Mayo, con controles en los distintos accesos y egresos. La medida busca ordenar la circulación durante una jornada que concentrará a una gran cantidad de jóvenes.

La Policía realizará además controles en los ingresos para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas, elementos cortopunzantes y otros objetos que puedan representar un riesgo durante los festejos.

Seguimiento de grupos identificados

Dentro del operativo, los efectivos también realizarán tareas preventivas sobre grupos de adolescentes que, según la Policía, fueron identificados por su participación en episodios conflictivos durante concentraciones anteriores.

Torres señaló que se trata de grupos de entre 15 y 17 jóvenes provenientes de distintos sectores del Gran San Juan, sobre los cuales la fuerza cuenta con información y registros fotográficos.

“Tenemos noción y fotografía de los grupos que vienen a esta zona y son conflictivos. Vamos a trabajar para evitar que cometan disturbios”, sostuvo.

De esta manera, el operativo para el FestiJoven incluirá una base transitoria para la intervención con adolescentes, controles preventivos dentro y fuera del Parque de Mayo y comunicación directa con la Justicia, en el marco de la aplicación del nuevo régimen penal juvenil.