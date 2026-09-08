Una estrella de Hollywood sorprendida por el retiro de Lionel Messi

La reciente noticia del retiro internacional sacudió al mundo del deporte y trascendió todas las fronteras posibles. El anuncio sobre el fin del ciclo de Messi con la camiseta de la selección argentina generó repercusiones que llegaron hasta Hollywood.

Durante una entrevista con El Diario de Nueva York, el reconocido actor Mark Wahlberg analizó esta histórica decisión. La estrella de 55 años se detuvo a pensar en lo que significó cargar con la enorme expectativa de todo un país durante tanto tiempo.

Wahlberg reconoció que su vínculo personal con el fútbol creció fuertemente durante el reciente Mundial 2026. Ese certamen disputado en Norteamérica le permitió dimensionar verdaderamente la magnitud y el impacto de la figura del astro rosarino.

La inmensa presión deportiva

Con su estilo directo, el actor estadounidense intentó describir el desgaste que implica ser el máximo ídolo argentino. Señaló que solo puede imaginar la asombrosa cantidad de estrés bajo la que debe estar sometido al representar a su nación de manera ininterrumpida.

El protagonista de exitosas películas destacó la inmensa relevancia cultural que tiene este deporte para la sociedad de nuestro país. Aseguró que soportar esa gigantesca carga emocional durante más de veinte años resulta verdaderamente agotador para cualquier atleta de elite.

Wahlberg también bromeó sobre el nivel del capitán y los rumores sobre una inversión de millones de $ para traer a Neymar a Miami. Recordó que hace pocos días el argentino anotó cuatro goles para su equipo y demostró ante el público local cómo se juega de verdad.

Un cierre de ciclo histórico

El sorpresivo anuncio cerró un ciclo sin ningún tipo de precedentes en toda la rica historia del fútbol nacional. El histórico delantero deja un registro estadístico inalcanzable de 207 partidos oficiales disputados y un total de 125 goles marcados.

Su brillante palmarés con el equipo mayor incluye dos consagraciones en la Copa América, una Finalissima y el Mundial de Qatar. A estas importantes medallas internacionales se suman los títulos logrados en el certamen Sub 20 y los Juegos Olímpicos de Beijing.

La despedida oficial llegó tras la dolorosa caída en la final del último Mundial ante España y la reciente pérdida de su padre. En su carta pública, el goleador confesó que entregó el 100% de su esfuerzo y que siente que ya no tiene más para darle al equipo.

La Asociación del Fútbol Argentino trabaja administrativamente para organizar un partido amistoso que sirva como gran homenaje nacional. La firme intención dirigencial es que el máximo ídolo pueda despedirse ante su público antes de que termine el presente calendario deportivo.