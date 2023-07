Una estrella de UFC asegura que tiene daños cerebrales por los golpes recibidos

En las últimas horas, una de las máximas leyendas de UFC sorprendió a todos los fanáticos. En diálogo con The Pat McAfee Show, uno de los peleadores más famosos del planeta impactó en el mundo de las Artes Marciales Mixtas. Se trata de Nate Díaz, quien aseguró que tiene daños cerebrales. Luego que varios usuarios de las redes se burlaran de su forma de hablar, el estadounidense les contestó.

"Realmente no estoy comiendo golpes como dicen. Sangro por los antebrazos y los codos y la mierda me cortó, pero como dije, he estado en un gimnasio de boxeo y puede que no lo parezca, pero ruedo con muchos de estos golpes en los que cualquiera cae. a mí. No estoy entrando como un idiota en los golpes. Nunca me han noqueado. Ni siquiera he estado realmente aturdido estúpido o nada", partió diciendo Díaz.

Luego, Nate reconoció: "Estos malditos están hablando de cómo hablo y tengo CTE de mierda o algo de mierda. Soy como hermano, he estado hablando de esta manera todo el maldito tiempo. No tiene nada que ver con ser golpeado o nada de eso. Ahora soy más inteligente que nunca. No estoy luchando y haciendo todo el agarre, hay mucho menos desgaste, así que me siento muy bien".

Más dichos de Nate Díaz

"El boxeo sigue siendo un deporte peligroso. Estoy boxeando con tipos grandes y no quieres que suene la campana y que te golpeen mucho en la cabeza. Es diferente a las MMA porque hay mucha caza de cabezas, pero hay mucho menos desgaste en mi cuerpo, seguro. Siento que cada pelea es bastante jodida. Alguien te está atacando con las manos y las piernas o lo que sea. Siempre soy consciente de que me pueden noquear en cualquier momento y eso es lo que me hace entrenar más duro que la mayoría de la gente", aportó el estadounidense.

Para cerrar, Nate Díaz sentenció: "Creo que estoy consciente de eso. Esa es la razón por la que me mantengo consciente de todos modos. Tantas rondas como sea necesario para llegar a un final, pero les diré que cuanto más tiempo pase, me aseguraré de que sea un infierno viviente todo el tiempo. Creo que tiene una larga noche por delante. Yo también lo hago pero no le tengo miedo. Estoy listo para el rock and roll".