Una estudiante de Medicina fue asesinada con extrema violencia en la ciudad de Barbacena, estado de Minas Gerais, Brasil. La víctima, Leticia de Morais Vasconcelos Rodrigues, de 40 años, fue encontrada sin vida en su vivienda con más de cien heridas de arma blanca, en un hecho que conmocionó a la comunidad académica y que es investigado como un femicidio.

De acuerdo con los primeros informes del peritaje, la mujer presentaba lesiones principalmente en la cabeza, el cuello y la espalda. La Fiscalía calificó el ataque como un acto de "extrema violencia y malicia intensa" y precisó que recibió más de un centenar de puñaladas, lo que le provocó múltiples lesiones y una importante pérdida de sangre.

Por el crimen fue detenido Gustavo Dutra Lima, de 25 años, pareja de la víctima y principal sospechoso del homicidio. Según reconstruyeron los investigadores, el hombre pasó la noche en el departamento de Leticia y fue visto abandonando el edificio alrededor de las 8.15 del domingo. Al momento del hallazgo no estaban ni el teléfono celular ni el vehículo de la mujer.

Tras un operativo de búsqueda, el sospechoso fue localizado y arrestado en la ciudad de Bom Jardim de Minas, ubicada a unos 180 kilómetros de Barbacena.

El cuerpo de Leticia fue descubierto luego de que una amiga advirtiera que no respondía llamados ni mensajes. Preocupada por la situación, dio aviso a su exmarido, quien, con la ayuda de un vecino, logró acceder al balcón de la vivienda. Desde una ventana observó a la mujer tendida en el living, rodeada por un charco de sangre.

La investigación reveló además que la víctima había denunciado previamente a su novio por amenazas y episodios de celos excesivos. Ambos compartían la cursada en la Facultad de Medicina de Barbacena. Asimismo, el Tribunal de Justicia de Minas Gerais informó que Gustavo Dutra Lima registraba antecedentes judiciales por causas vinculadas con perturbación del orden, difamación y tenencia de drogas para consumo personal.

Leticia era oriunda de Montes Claros y estaba próxima a finalizar la carrera de Medicina. Días antes de su muerte había celebrado en sus redes sociales la presentación de su Trabajo de Conclusión de Curso (TCC), uno de los últimos requisitos para graduarse.

La Facultad de Medicina de Barbacena expresó su pesar mediante un comunicado en el que manifestó su solidaridad con familiares, amigos y compañeros. "Su muerte causa una inmensa tristeza en toda la comunidad académica", señalaron desde la institución.

En las redes sociales, familiares, colegas y allegados la despidieron con emotivos mensajes, destacándola como una persona amable, educada y muy querida. Sus restos fueron sepultados el lunes en el Cementerio Parque Repouso da Saudade de Barbacena.