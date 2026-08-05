Una ex de Jorge Rial hizo una fuerte confesión que hundió al conductor

Josefina Pouso quedó en el centro de la escena luego de responder en vivo a un comentario que recibió durante una transmisión de Bondi. La periodista reaccionó luego de que un usuario la descalificara llamándola "gato de Jorge Rial" y reaccionó con un inesperado descargo donde recordó el romance que mantuvo con el conductor y explicó por qué la relación no prosperó.

Todo comenzó cuando Pouso leyó un mensaje que un usuario dejó en el chat del streaming. Lejos de dejar pasar el comentario, reaccionó con ironía y fue contundente: "Si hubiese sido gato de Rial, tendría mi casa propia, cambiaría el auto todo el tiempo. No estaría laburando", disparó entre risas, dejando en claro que nunca recibió beneficios económicos por haber salido con el periodista.

Luego, la panelista decidió profundizar sobre la relación que mantuvo con Rial y recordó el video que trascendió donde se los vio paseando por Madrid: "Yo estaba de viaje, estaba en Madrid con él. O sea, yo estaba de viaje, él se iba de viaje y me había invitado a continuar el viaje con él", relató.

Según explicó, fue en ese contexto cuando decidió dejar de esconder el vínculo: "Era: 'Nos va a ver todo el mundo'. Y dije: 'Bueh, ya fue. Somos gente grande, somos solteros los dos. ¿Por qué tenemos que estar ocultándonos? Si va, va. Y si no va, no va'. Y ya está", recordó.

Finalmente, Josefina contó cuál fue el verdadero motivo por el que la relación no avanzó: "Jorge estaba en un mood muy distinto al mío", aseguró, dejando entrever que ambos atravesaban momentos personales diferentes y que eso terminó alejándolos.