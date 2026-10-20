Una ex de Marcelo Tinelli contó cómo la controlaba y alejaba de su familia

Guillermina Valdés dio detalles sobre la difícil situación que le tocó vivir al terminar su matrimonio con Sebastián Ortega y el posterior impacto mediático cuando confirmó su romance con Marcelo Tinelli. Ella explicó que la pasó muy mal durante ese proceso y que recién ahora puede expresar lo terrible que resultó todo el escándalo desatado en ese tiempo.

En sus declaraciones televisivas la modelo aseguró que se dijeron muchas cosas alejadas de la realidad y que no tuvo la posibilidad de defenderse públicamente. También confirmó que los ataques en su contra eran impulsados desde el entorno cercano de su expareja. Frente a la controversia ella eligió resguardar a sus hijos para evitarles cualquier tipo de sufrimiento.

"Volví a tener comunicación con los Ortega cuando me separé de Marcelo, 10 años después", lanzó Guillermina Valdés sobre la distancia que mantuvo con el clan familiar. Asimismo la empresaria evitó pronunciarse sobre el actual conflicto entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega manifestando que prefiere mantenerse al margen.