Una ex de Moyano apareció y reveló los maltratos que sufrió en la relación

En medio del revuelo que rodea la vida de Facundo Moyano, después de que el dirigente le bajara el precio como esposa a su exmujer, Eva Bargiela decidió hablar sobre su situación actual. Durante una charla con el equipo de Intrusos, la conductora y modelo quiso dejar en claro cómo se siente hoy para distanciarse de los dichos del dirigente político y de la controversia generada.

Cuando el cronista le consultó sobre las frases de su exmarido, Bargiela rechazó de manera directa entrar en disputas públicas o sumarse a la polémica. Ella manifestó frente a las cámaras que "La verdad que no me interesa hablar de eso, no es mi tema y no tiene nada que ver conmigo desde hace mucho tiempo". La modelo expresó su malestar por la reaparición de estos temas en los medios y defendió la tranquilidad que disfruta hoy junto a Gianluca Simeone.

Sobre el impacto en su entorno actual, fue muy enfática en su posición para proteger su presente familiar. Ella dijo que "Ya lo siento como una falta de respeto hacia mi familia, mi pareja. Tengo un hombre increíble al lado que me hace muy feliz y un bebé sano". Con estas palabras, puso la plenitud de su vida afectiva en el centro de sus prioridades por encima de los ruidos mediáticos.

Bargiela insistió en que su vínculo con el referente pertenece estrictamente al pasado y no influye en su realidad vigente. Ella aseveró con mucha firmeza que "No tengo ni una opinión formada porque no me interesa nada Facundo Moyano, no tiene nada que ver conmigo hace mucho tiempo". Para la modelo, esa etapa de su vida ya se encuentra totalmente superada.

Al reflexionar sobre el proceso personal que atravesó tras la separación, reconoció haber superado momentos difíciles antes de su reconstrucción. Ella admitió con sinceridad que "Fue una etapa de mi vida que ya pasó, gracias a Dios. Yo tengo un presente hermoso laboral y personal, la pasé mal en un momento y gracias a Dios mi vida se acomodó".

Para dar por cerrado el tema en la pantalla de América TV, reafirmó el excelente momento laboral y afectivo que experimenta en la actualidad. Bargiela finalizó la charla señalando que "Estoy muy contenta, con mucho trabajo y con un presente muy lindo", dejando en claro que hoy está enfocada por completo en su carrera y en el bienestar de su familia.