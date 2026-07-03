Al menos nueve personas murieron y otras 22 resultaron heridas este viernes como consecuencia de una explosión registrada en una cafetería del centro de Damasco, capital de Siria. El ataque ocurrió en un local situado cerca del Palacio de Justicia y fue atribuido a un artefacto explosivo improvisado cargado con metralla que había sido colocado dentro del establecimiento.

La detonación sorprendió a clientes, empleados y transeúntes en una de las zonas más concurridas de la ciudad. La violencia de la explosión destruyó gran parte del comercio y provocó importantes daños materiales en los locales vecinos, además de sembrar escenas de desesperación entre quienes intentaban asistir a las víctimas.

Testigos relataron que la onda expansiva sacudió edificios y rompió vidrios en varias cuadras. Nour Khayyat, propietario de un comercio cercano, aseguró que el estallido hizo temblar toda la zona y que inmediatamente la calle se llenó de gritos y personas corriendo en busca de refugio.

Por su parte, Mohamed al Zahabi, dueño de una óptica ubicada a pocos metros del lugar, contó que al llegar encontró cuerpos tendidos en el suelo y manchas de sangre, una escena que, según afirmó, le recordó los momentos más dramáticos de la guerra civil que afectó a la capital siria durante más de una década.

Tras el atentado, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo con equipos de emergencia, perros rastreadores y especialistas en explosivos. Los agentes establecieron un perímetro de seguridad, inspeccionaron el área para descartar la presencia de otros artefactos, recogieron pruebas y comenzaron a revisar imágenes de cámaras de vigilancia e interrogar a testigos para identificar a los responsables.

El Ministerio del Interior de Siria calificó el hecho como un acto terrorista y aseguró que los autores serán perseguidos hasta llevarlos ante la Justicia. Además, pidió a la población evitar la difusión de rumores y seguir únicamente la información emitida por los canales oficiales mientras avanza la investigación.

El gobernador de Damasco, Maher Eldibi, recorrió la zona afectada y sostuvo que cada vez que la ciudad logra recuperar cierta estabilidad aparecen acciones violentas destinadas a alterar el proceso de normalización.

El atentado constituye el episodio más grave registrado en la capital siria desde junio de 2025, cuando un ataque suicida contra una iglesia dejó 25 muertos. Desde la llegada de las nuevas autoridades islamistas al poder, en diciembre de 2024, Damasco había experimentado una relativa calma, aunque continuaban registrándose hechos aislados de violencia.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna organización había reivindicado la autoría del ataque, lo que incrementó la incertidumbre entre la población. En tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, condenó el atentado contra civiles y reclamó que los responsables sean identificados y llevados ante la Justicia.

Con un fuerte operativo de seguridad desplegado en el centro de la ciudad, las autoridades continúan con las investigaciones mientras Damasco enfrenta un nuevo golpe en su largo camino hacia la recuperación tras casi 14 años de conflicto armado.