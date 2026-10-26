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Una falla del Renaper complica los trámites de DNI y pasaportes en San Juan

Los trámites de DNI y pasaportes están momentáneamente afectados por una falla nacional y habrá novedades por canales oficiales.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El Gobierno pidió consultar los canales oficiales por fallas en el RENAPER.

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que, debido a una falla técnica en el sistema del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), se encuentran momentáneamente afectados los trámites de emisión de DNI y pasaportes. La situación impacta en el funcionamiento habitual del sistema a nivel nacional.

Ante este inconveniente, los ciudadanos pueden acercarse a la delegación del Registro Civil más cercana para reprogramar su turno o solicitar uno nuevo. Desde el organismo provincial solicitaron a los sanjuaninos mantenerse atentos a las novedades que se comuniquen por los canales oficiales.

Cómo reprogramar los turnos

La Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno, comunicó que la falla técnica afecta temporalmente la realización de estos trámites. Por ese motivo, quienes tenían previsto gestionar su DNI o pasaporte pueden concurrir a la delegación más cercana para reorganizar su atención.

Dónde consultar las novedades

Desde el Ministerio de Gobierno pidieron a la comunidad seguir la información difundida a través de sus canales oficiales. Por esa vía se comunicarán las novedades correspondientes sobre el funcionamiento del sistema y la normalización de los trámites.

Finalmente, las autoridades agradecieron la comprensión de los ciudadanos ante los inconvenientes ocasionados por esta falla técnica.

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