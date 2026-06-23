Una familia del departamento 9 de Julio atraviesa horas de profunda angustia tras perder absolutamente todo en un incendio que arrasó su vivienda durante la noche del sábado. El dramático episodio ocurrió en el barrio Papa Francisco y dejó a los damnificados en la calle, sin pertenencias y dependiendo de la solidaridad de la comunidad.

Según informaron fuentes policiales, las llamas avanzaron con gran intensidad y consumieron la propiedad en su totalidad, provocando daños irreparables. El techo de la vivienda colapsó como consecuencia del fuego, lo que terminó de destruir la estructura edilicia y dejó sin posibilidades de recuperación el hogar familiar.

En medio del desesperante escenario, el matrimonio y sus hijos lograron evacuar la casa a tiempo, en una maniobra que resultó clave para salvar sus vidas. Afortunadamente no se registraron heridos ni víctimas fatales, aunque la pérdida material fue total y los dejó únicamente con la ropa que llevaban puesta.

Las causas que originaron el incendio aún son materia de investigación, mientras que dotaciones de Bomberos trabajaron intensamente en el lugar para controlar las llamas, aunque no lograron evitar la destrucción completa de la vivienda.

La situación de la familia, cuyos hijos asisten a una escuela de Educación Especial de la zona, generó una rápida reacción solidaria. Autoridades y miembros de la comunidad educativa de la institución Juana Azurduy de Padilla impulsaron una campaña urgente para recolectar elementos de primera necesidad.

La colecta busca reunir ropa y calzado en buen estado, alimentos no perecederos, colchones, camas, almohadas y frazadas, con el objetivo de brindar contención inmediata a los damnificados y ayudarlos a reconstruir su vida tras la tragedia.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias: Yanimamasita.mp, mientras que desde la organización remarcaron que cualquier aporte, por pequeño que sea, representa una ayuda fundamental para devolverles esperanza en este difícil momento.