Una familia oriunda del departamento Chimbas fue rescatada sana y salva este sábado luego de permanecer más de 24 horas extraviada en una zona rural de San Juan. El operativo estuvo a cargo de la División Policía Rural, que logró localizar al grupo después de varias horas de búsqueda.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento comenzó alrededor de las 14:45, cuando el operador del CISEM recibió el aviso sobre la desaparición de varias personas en el campo. De inmediato, efectivos de las divisiones Rural 1, 3 y 4 desplegaron un operativo para dar con su paradero.

Los uniformados recorrieron cerca de 40 kilómetros por la Ruta Nacional 141, desde el paraje Vallecito hasta el ingreso al puesto El Angelito. Desde ese punto continuaron otros 25 kilómetros hacia el sur por caminos rurales hasta encontrar a la familia.

Estaban deshidratados, pero en buen estado

El hallazgo se produjo a las 19:40. Los efectivos encontraron a dos adultos y dos adolescentes, de 14 y 17 años, quienes manifestaron encontrarse en buen estado de salud, aunque con mucha sed debido al tiempo que llevaban perdidos.

Según relataron a los policías, el jueves por la mañana habían visitado el puesto de Quiroga. Al emprender el regreso, cerca de las 14, se desorientaron entre los caminos rurales y no lograron reencontrar la salida hacia la ruta.

Como si eso fuera poco, la camioneta en la que viajaban sufrió un desperfecto mecánico que les impidió continuar el recorrido, dejándolos aislados en plena zona rural. Tras ser asistidos por el personal policial, la familia fue trasladada hasta el puesto del señor Quiroga, donde permanecieron resguardados durante la noche.