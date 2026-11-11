Una familia de Rawson sufrió un robo en su casa de más de $10.000.000

Un violento hecho de inseguridad afectó a los vecinos de Rawson el pasado martes por la tarde. Según fue informado DIARIO HUARPE, unos delincuentes ingresaron a una vivienda particular aprovechando la ausencia de sus ocupantes y provocaron importantes destrozos dentro del inmueble. El episodio ocurrió en un rango horario estimado entre las 15 y las 17 horas de la jornada.

Los ladrones lograron acceder al domicilio de Villa Krause tras retirar un aire acondicionado de ventana. Una vez en el interior de la casa revolvieron todas las habitaciones y causaron múltiples daños materiales antes de escapar. La maniobra fue descubierta más tarde por los propietarios al regresar a la propiedad y encontrar todo desordenado.

El botín robado incluye una moto 110 Gilera full R, una guitarra eléctrica, ropa varia y perfumes. Además los delincuentes se llevaron una suma de dinero en efectivo superior a los $10.000.000. Todo el cargamento con los elementos sustraídos fue trasladado por los malvivientes utilizando una motocicleta eléctrica para huir del lugar.

Una vecina del barrio advirtió la presencia del televisor en el lugar recién a las 17 horas al salir a la calle. A pesar de esta observación y de las denuncias correspondientes hasta el momento no hay personas detenidas por el robo. La policía trabaja en la investigación para dar con el paradero de los sospechosos.