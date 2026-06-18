Una familia de Concepción denunció haber sido víctima de una violenta usurpación luego de que dos hombres armados irrumpieran en su vivienda, los amenazaran de muerte y los expulsaran del lugar para quedarse con la propiedad. El hecho es investigado por la Justicia bajo la sospecha de un ataque de tipo mafioso.

Según la denuncia radicada en la Comisaría 2ª, el episodio ocurrió en los primeros minutos del martes 16 de junio en una casa ubicada en la manzana G del barrio Costa Canal III, un complejo habitacional situado en el límite entre Capital y Chimbas, a la vera del canal Benavídez.

De acuerdo con el relato de la principal denunciante, una mujer de apellido Heredia, los agresores, dos hermanos de apellido Zabaleta, ingresaron por el fondo de la vivienda y patearon la puerta trasera para irrumpir en el interior.

Los sujetos portaban armas de fuego, aparentemente revólveres, con las que intimidaron a la mujer, a su hijo y a otro familiar. Bajo amenazas, les exigieron que abandonaran la casa y, según indicaron fuentes del caso, incluso se apoderaron de la documentación del inmueble otorgada por el Instituto Provincial de la Vivienda.

La familia fue sacada a empujones y quedó en la calle. Minutos después, las víctimas se dirigieron a la dependencia policial para radicar la denuncia y dar aviso de lo ocurrido.

Fuentes judiciales señalaron que los presuntos agresores serían conocidos en el barrio Echeverría, donde residen, y que la causa quedó en manos del fiscal Daniel Pringles, de la UFI Genérica.

En una primera instancia, la investigación se orienta a los delitos de amenazas agravadas y usurpación. No obstante, los investigadores buscan determinar si los hechos ocurrieron tal como fueron denunciados o si existe algún otro trasfondo en el conflicto por la propiedad.