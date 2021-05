Una familia fue al Rawson con una supuesta intoxicación, ¿por ivermectina?

Tres sanjuaninos, una mujer de 56, su marido de 60 y la hija de ambos de 20 años, acudieron a la guardia del Hospital Rawson y pidieron asistencia por una supuesta intoxicación. Si bien no está confirmado, ya que no figura en el registro oficial con qué fue, versiones periodísticas aseguran que se debió a un consumo excesivo de ivermectina.

Lo cierto es que esta familia, que es oriunda del Médano de Oro, llegó en horas de la mañana a pedir asistencia y dijeron haber sufrido una “intoxicación accidental”. Como ninguno tenía síntomas graves, quedaron en observación por un par de horas en la guardia y luego se les dio el alta, en perfecto estado de salud.

Se trataría del primer caso de sobredosificación de este medicamento recibido en el Hospital Rawson, ya que no se han presentado casos similares antes, según aclararon desde la institución a DIARIO HUARPE.

La ivermectica es un medicamente antiparasitario, de uso común en medicina veterinaria, que desde 2020 empezó a promocionarse como un posible antiviral que ayuda a no tener cuadros graves de Covid-19. Este uso no está comprobado, aunque hubo algunos ensayos en cantidades muy bajas de personas que mostraron ciertos resultados positivos.

Debido a esto es que el uso del antiparasitario fue haciéndose cada vez más popular, llegando incluso a agotarse en las farmacias del país y también de San Juan durante la segunda mitad del año pasado. El furor fue bajando, pero las compras persisten en la provincia, debido a que es de uso relativamente seguro, en las dosis adecuadas.

Incluso el Ministerio de Salud adoptó este medicamento como un tratamiento compasivo. Esto quiere decir que, si bien no hay datos que aseguren su efectividad, ante la situación crítica se adoptó como una medida extra. En la provincia, los médicos del sector público lo recetan a personas que contrajeron coronavirus y tienen comorbilidades.

Si bien no se recomienda, como la venta es libre en farmacias y hasta en veterinarias, la automedicación con ivermectina existe en San Juan. Las pastillas vienen con una dosificación, aunque para uso preventivo para cuadros de covid la toma es generalmente de una pastilla por semana.

En el caso de los sanjuaninos que ingresaron al hospital Rawson no se sabe cuánto tomaron e incluso no está confirmado si fue efectivamente ivermectina. Además, no tuvieron reacciones adversas que los médicos encontraran graves como para internarlos o hacerles algún procedimiento.

Pero el mismo medicamento en su envase avisa de posibles problemas hepáticos y otras reacciones adversas en caso de sobredosis. Por eso la recomendación sigue siendo consultar antes con un médico sobre conveniencia de la toma y dosificación.