Una familia que se encontraba pasando el día en una zona del río San Juan, en el departamento Ullum, encontró este sábado al mediodía el cuerpo sin vida de un hombre en la orilla del cauce, a unos tres kilómetros al este del ingreso por calle Las Moras.

El hallazgo se produjo alrededor de las 12.00, cuando el grupo había llegado al lugar para compartir un asado y advirtió una inusual concentración de aves en un sector específico del río. Llamados por la atención, decidieron arrojar piedras hacia ese punto y fue entonces cuando lograron visualizar el cuerpo tendido sobre la margen norte.

Ante la impactante escena, los presentes dieron aviso inmediato a la Policía, que acudió al lugar y confirmó la presencia del cadáver.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, el cuerpo presentaba un avanzado estado de deterioro, además de signos de haber sido afectado por animales, lo que dificulta su reconocimiento.

Tras la alerta, efectivos de la Comisaría 15ª activaron el protocolo correspondiente y resguardaron la zona. También se solicitó la intervención del área de Hidráulica para reducir el caudal del río y facilitar las tareas de los investigadores.

En el operativo trabajaron el fiscal de la causa, personal de la Brigada de Delitos Especiales, efectivos de la División Policía Científica y la médica legista Belén Opaso, quienes realizaron las primeras pericias en el lugar.

La víctima es un hombre cuya identidad aún no pudo ser establecida, ya que no se encontró documentación entre sus pertenencias.

Por disposición del fiscal interviniente, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, que permitirá determinar las causas de la muerte y avanzar en su identificación.