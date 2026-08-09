Una familia fue rescatada tras el incendio de su casa en Rawson: dos heridos

Un siniestro afectó a una vivienda en el departamento de Rawson durante la jornada del sábado. El incidente tuvo lugar en la intersección de Amán Rawson y Cenobia Bustos, dentro del barrio Mercedario. En ese momento, cinco integrantes de una familia quedaron atrapados en el interior mientras el fuego avanzaba sobre la estructura.

Ante el avance de las llamas, efectivos policiales y vecinos de la zona intervinieron de manera inmediata para facilitar la salida de los ocupantes. Mediante un esfuerzo conjunto, se logró poner a salvo a dos adultos y tres menores de edad antes de que la situación generara consecuencias mayores.

El operativo de asistencia contó con el despliegue de cuatro ambulancias que trasladaron a los heridos al Hospital Marcial Quiroga. Una mujer de 64 años presentó quemaduras en su espalda, manos y antebrazos. Por otro lado, un hombre de 76 años fue ingresado por inhalación de monóxido de carbono. Los tres niños que se encontraban en la casa fueron asistidos y se informó que están fuera de peligro.

En cuanto a las pérdidas materiales, el fuego causó daños totales en electrodomésticos como una heladera y un aire acondicionado. El sector de la cocina fue el más perjudicado, afectando también las herramientas de un emprendimiento de comidas rápidas que operaba en la vivienda. El personal del Destacamento de Bomberos número uno de Rawson se encargó de controlar definitivamente el foco ígneo.

La principal hipótesis que manejan los investigadores vincula el inicio del fuego con una fuga de gas producida durante el recambio de una garrafa. Las autoridades competentes realizan las pericias necesarias para establecer las causas técnicas definitivas del hecho ocurrido en el barrio Mercedario.