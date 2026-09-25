Maximiliano Bravo tiene 23 años y logró escapar junto a su familia del incendio que afectó al asentamiento de Alto de Sierra. Él, su esposa, su suegra y su cuñado consiguieron salir a tiempo de la vivienda, pero no pudieron rescatar ninguna de sus pertenencias.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Maxi relató el momento en que se dieron cuenta de que el fuego había llegado hasta su casa. “Cuando yo abrí la puerta para que saliéramos todos, la cortina ya se me estaba prendiendo fuego”, contó.

El joven tuvo que tirar de la cortina para poder abrir la salida y sacar a su familia. “Pudimos salir. Así como estuvimos, no dio tiempo de agarrar nada, de sacar algo afuera”, explicó.

El fuego avanzó rápidamente

Maxi contó que inicialmente había visto el fuego desde lejos y nunca imaginó que las llamas llegarían hasta su vivienda. “Yo me di cuenta cuando el fuego venía de allá, lo vi muy lejos, muy lejos y nunca me imaginé que iba a llegar hasta acá”, recordó.

Sin embargo, el incendio avanzó rápidamente y terminó rodeando la casa. “Muy rápido, muy rápido, no queda otra de salir, salir corriendo lo más posible, lo más rápido que se pueda”, relató sobre el momento en que tuvieron que escapar.

La familia logró salir sin sufrir heridas, pero prácticamente todo lo que tenían quedó destruido. “Una herramienta, algo que me ha quedado únicamente que es metal y no se puede consumir, no se puede quemar”, explicó Maxi.

“No nos quedó nada”

La lista de pérdidas incluye los principales elementos de la vivienda y los electrodomésticos. “Heladera, tele, cocina, electrodomésticos, chopas, no nos quedó nada, nada”, enumeró el joven.

Maxi vive en el lugar desde hace aproximadamente 11 años junto a su familia. Actualmente trabaja en la construcción y en fincas, principalmente mediante trabajos temporales.

“No tengo mi secundario completo, así que no me queda de otra de hacer trabajo en negro”, explicó sobre su situación laboral. También señaló que conseguir empleo es difícil y que actualmente viven con lo que pueden conseguir.

Una noche lejos de casa

Después del incendio, Maxi y su esposa pasaron la noche en la casa de su cuñada. Su suegra y su cuñado no pudieron quedarse en el lugar debido a la cantidad de humo que todavía había en la zona.

“El fuego parece que todavía no se apagaba, debajo de la tierra queda todavía prendido, así que mucho humo y todo”, explicó. La familia pasó la noche como pudo mientras esperaba saber qué solución podría recibir después de perder su vivienda.

“Yo quisiera que nos den una casa”

Maxi recordó que en la zona ya hubo otros incendios y que anteriormente algunas familias recibieron materiales para reconstruir sus viviendas. Según relató, esas casas volvieron a quedar afectadas por nuevos incendios.

Por ese motivo, ahora plantea la posibilidad de acceder a una vivienda. “Yo de mi parte ya no quiero estar acá, yo quisiera que nos den una casa, sino nosotros las tengamos que pagar como las cuotas”, manifestó.

Mientras continúa la asistencia a las familias damnificadas por los incendios, Maxi espera una respuesta que permita a su familia volver a empezar. “Hay que estar con la frente en alto y nosotros creemos mucho en Dios, no perdemos la fe que Él nos va a ayudar”, expresó.

Cómo ayudar

Quienes puedan colaborar con Maximiliano y su familia pueden comunicarse al 2644775548.