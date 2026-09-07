Una familia de Villa del Sur, en el departamento Chimbas, perdió prácticamente todas sus pertenencias luego de que un incendio destruyera su vivienda durante la madrugada. Rosalinda Cabanay, damnificada por el siniestro, contó a DIARIO HUARPE cómo vivieron los momentos de mayor desesperación y pidió ayuda para poder comenzar de nuevo.

“Por lo que me han dicho, mis vecinos y los bomberos, que ha sido un cortocircuito. Una zapatilla mal conectada, se ha precalentado”, relató Rosalinda al explicar cuál habría sido el origen del fuego.

En la vivienda viven cuatro personas: Rosalinda, su marido y sus dos hijos, una nena de dos años y un varón de cinco. Al momento del incendio, todos estaban durmiendo.

Su marido advirtió el fuego y logró sacar a los chicos

Según contó la damnificada, su marido se despertó luego de escuchar explosiones y observar la claridad provocada por las llamas. Ante la situación, lo primero que hizo fue ayudar a sus hijos y salir de la vivienda.

Al llegar al exterior, se encontraron con varios vecinos que ya estaban intentando abrir el portón y combatir el fuego con baldes y agua. Sin embargo, las llamas habían avanzado rápidamente y prácticamente habían arrasado con la casa.

“Gracias a Dios no hay lastimado, no hay herido, nada. Todos han estado sanos, han podido salir a tiempo. Ha sido una tragedia, con suerte”, expresó Rosalinda.

Perdieron muebles, electrodomésticos y camas

La mujer aseguró que el fuego consumió prácticamente todo lo que tenía la familia. “No, la verdad que nada, nada”, respondió cuando fue consultada sobre si habían podido rescatar alguna pertenencia.

Entre las pérdidas mencionó muebles, colchones, camas, heladera, lavarropas y cocina. Además, explicó que los bomberos le indicaron que deberán sacar el techo y realizar importantes trabajos para que la vivienda pueda volver a ser habitable. “Lo que me han dicho los bomberos, tengo que sacar techo, tengo que cambiar todo. He perdido todo”, lamentó.

Rosalinda pidió ayuda para comenzar de nuevo

La situación económica de la familia hace todavía más difícil afrontar la reconstrucción. Rosalinda trabaja actualmente cuidando personas mayores y explicó que su marido se encuentra sin trabajo desde hace un tiempo. “Yo estaba trabajando y hasta mañana cuando me llaman, me encuentro a las 4:30 horas de la mañana avisándome los vecinos que se había incendiado mi casa”, contó.

Ahora, la familia necesita ropa, alimentos, muebles y cualquier elemento que pueda ayudarla a recuperar parte de lo perdido. “No acepto todavía la realidad de lo que me está pasando. Me está costando demasiado”, expresó Rosalinda, quien agradeció desde ya cualquier colaboración que puedan acercarle. Las personas que quieran ayudar a la familia Cabanay pueden comunicarse con Rosalinda al 2645607844.