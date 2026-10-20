La familia de Denise Guadalupe Andrada Agüero, una joven sanjuanina que falleció en Chile, pidió colaboración económica para trasladar sus restos a la provincia. El costo del operativo representa una dificultad para sus allegados, que necesitan reunir varios millones de pesos para concretar el regreso.

Denise estudiaba la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Tras su fallecimiento, sus familiares comenzaron a solicitar ayuda para afrontar los gastos de repatriación.

Según informaron desde su entorno, el traslado aéreo cuesta entre $2.000.000 y $3.000.000. A ese monto deben sumarle el transporte terrestre desde el aeropuerto de Mendoza hasta San Juan.

La madre de la joven viajó a Chile para realizar las gestiones correspondientes y acompañar el proceso, mientras la familia busca reunir los fondos necesarios para poder despedirla en su provincia.

Cómo colaborar con la familia de Denise

Los allegados difundieron los datos para quienes puedan realizar un aporte económico y ayudar a cubrir los costos del traslado.

Los datos informados para colaborar son los siguientes:

Titular: Daniela del Carmen Agüero.

Alias: dany.aguero.PREX .

CBU informado: 28140375 .

Antes de realizar una transferencia, se recomienda verificar los datos bancarios y confirmar que correspondan a la familia.

El mensaje de la UNSJ

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ también expresó sus condolencias por la muerte de la estudiante. A través de un comunicado, las autoridades manifestaron su pesar y dispusieron duelo institucional para el lunes 19 de octubre, con la bandera a media asta en su memoria.

Mientras sus allegados realizan las gestiones para concretar el traslado, el pedido de colaboración busca aliviar los costos y permitir que los restos de Denise regresen a San Juan.