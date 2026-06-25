Una familia protagonizó el choque fatal en Capital y la esposa está grave

Una familia quedó en el centro de una tragedia vial ocurrida durante la noche del miércoles en el departamento Capital, donde un hombre de 67 años perdió la vida tras un choque. La víctima fue identificada por el apellido Bravo. Según informó el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Pizarro, la principal preocupación ahora pasa por el estado de salud de la esposa del fallecido, quien permanece internada con lesiones de consideración en el Hospital Rawson.

"Se produjo un accidente de tránsito en calle Periodista Argentino, en Capital, donde una persona de sexo masculino, de apellido Bravo y de 67 años, perdió la vida como consecuencia del siniestro", explicó. Además, indicó que una de las hipótesis bajo análisis es que el conductor haya sufrido una descompensación previa al impacto. "Estamos esperando los resultados de la autopsia para determinar si existió algún problema de salud que pudiera haber influido en el hecho", señaló.

El fiscal confirmó que la esposa de Bravo fue una de las personas más afectadas por el impacto. "La persona que viajaba como acompañante, que es la esposa del señor Bravo, quedó internada con politraumatismos. La mujer era quien presentaba el cuadro más comprometido", sostuvo.

También resultó herido uno de los hijos de la pareja, que viajaba en el asiento trasero. "El hijo permanece internado y todavía no contamos con el informe actualizado sobre su estado de salud", agregó el funcionario judicial. En tanto, la hija que también viajaba en el vehículo no sufrió lesiones.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el Chevrolet Onix en el que viajaba la familia circulaba en dirección sur-norte cuando impactó contra una camioneta Toyota Hilux que intentaba girar hacia la derecha. Tras la colisión, el vehículo continuó su marcha varios metros y terminó chocando contra un árbol.

"Iban ambos vehículos en la misma dirección. El Onix colisionó con la camioneta y luego continuó aproximadamente 50 metros hasta impactar contra un árbol", detalló Pizarro.

Las pericias en marcha

La investigación continúa para determinar las causas exactas del siniestro. "No se encontraron huellas de frenado en el lugar y contamos con registros en video que muestran la secuencia del accidente", indicó el fiscal.

Además, señaló que personal policial que realizaba cortes de tránsito en la zona pudo observar parte de lo sucedido y ya prestó declaración. Los peritajes mecánicos, los testimonios y el resultado de la autopsia serán claves para esclarecer qué ocurrió en los instantes previos al choque que terminó con la vida de Bravo y dejó a su familia gravemente afectada.