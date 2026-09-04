Una semana después del devastador incendio que afectó a varias familias de calle Alfonso XIII, en Pocito, Miriam Dávila y su marido Javier Peláez siguen reconstruyendo con sus propias manos la vivienda que perdieron por completo.

Miriam contó a DIARIO HUARPE cómo transcurren los días posteriores al incendio. Según explicó, junto a su marido trabajan durante la mañana y la tarde para intentar levantar nuevamente su casa, mientras esperan poder sumar más ayuda.

“Las únicas ayudas que tenemos, como les decía recién, son de mi papá y mi marido. Y nada más, es lo único que tenemos”, contó la mujer.

Los materiales y la ayuda que recibieron

Miriam explicó que parte de los materiales para comenzar la reconstrucción llegaron a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. También recibió algunos aportes del municipio. “Desarrollo Humano es el que me ha traído el hierro y demás”, señaló.

(Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

A su vez, contó que el intendente de Pocito aportó “medio viaje de ripio, medio viaje de arena, cinco bosos de polvo” que es cemento, y posteriormente un tacho para almacenar agua. Sin embargo, aseguró que todavía necesita materiales para poder avanzar con la construcción de su vivienda.

“Vamos a ver si ahora podemos parar las columnas”, explicó Miriam, quien pidió que tanto el Ministerio como el municipio continúen acompañando a las familias damnificadas.

Vecinos y amigos también se acercaron

Después del incendio, la familia recibió distintas muestras de solidaridad de personas de la zona. Miriam contó que vecinos y amigos colaboraron con mercadería, camas, mesas y sillas. Además, dos vecinos del loteo les donaron ladrillones para avanzar con la reconstrucción.

“Si no son ellos, no tenemos ayuda de nadie”, sostuvo la mujer al destacar el acompañamiento que recibió de la comunidad.

(Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Los propios vecinos también habían colaborado durante el incendio. Según relató, ese día ayudaron a controlar parte del fuego que había alcanzado uno de los dormitorios.

La vivienda de Miriam era una construcción precaria, con estructura de quincha, por lo que las llamas avanzaron rápidamente y terminaron destruyéndola prácticamente por completo.

“Si no, no vamos a terminar nunca la casita”

A una semana del siniestro, Miriam y Javier continúan trabajando por su cuenta. Para este viernes, incluso, esperaban la llegada de dos amigos que se ofrecieron a darles una mano con las tareas de construcción.

“Si no, no vamos a terminar nunca la casita”, expresó acerca de la mano de obra faltante.

La familia Peláez Dávila busca ahora avanzar con las columnas y continuar con las distintas etapas de reconstrucción. Para Miriam, cada colaboración puede significar un paso más para volver a tener un techo.

Quienes quieran colaborar con la familia pueden comunicarse directamente con Miriam Dávila al 264-454-7318. “Aunque sea con unas bolsitas”, pidió la mujer, en referencia a los materiales que necesita para continuar con la reconstrucción de su vivienda.