Una familia sanjuanina necesitó entre $1.650.000 y $1.700.000 durante octubre para cubrir los gastos contemplados en la Canasta Básica Total, según el relevamiento realizado por Amas de Casa del País. Al incorporar el alquiler de una vivienda, la cifra superó los $2.250.000, mientras que la organización estimó un aumento de precios de entre el 2,5% y el 2,7% durante el mes.

Laura Vera, referente de Amas de Casa del País en San Juan, explicó que los mayores incrementos se registraron en determinados alimentos, especialmente verduras provenientes de otras provincias. También identificó subas en carnes y lácteos, que vinculó con las condiciones climáticas en diferentes zonas productoras.

Según los datos de la asociación, la Canasta Básica Alimentaria se ubicó entre $630.000 y $670.000. Esta medición contempla exclusivamente los alimentos, mientras que la Canasta Básica Total incorpora otros gastos esenciales, aunque no incluye el alquiler en el cálculo difundido por la organización.

Las cifras corresponden a un relevamiento independiente y no representan el índice oficial de inflación. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) todavía no difundió los resultados correspondientes a octubre, cuya publicación está prevista para el 12 de noviembre.

La papa registró uno de los mayores aumentos

Entre los productos que más subieron durante el período analizado, Vera destacó las verduras que no se producen en San Juan y deben trasladarse desde otras provincias.

Uno de los casos más significativos fue la bolsa de papa, cuyo incremento rondó el 70%, según la referente. Sin embargo, no precisó el período exacto utilizado para esa comparación, por lo que no necesariamente representa una suba registrada únicamente durante octubre.

También se observaron aumentos en productos lácteos y distintos cortes de carne. La dirigente vinculó parte de estos movimientos con los problemas climáticos que afectaron a las provincias productoras y terminaron repercutiendo sobre los precios locales.

A esta situación se sumó una preocupación por la calidad de algunos alimentos comercializados. Según la asociación, las familias deben afrontar precios más elevados y prestar mayor atención a las condiciones de los productos que adquieren.

Rawson, entre los departamentos más económicos

El relevamiento también identificó diferencias de precios entre los departamentos sanjuaninos. De acuerdo con Amas de Casa del País, Rawson continúa entre las zonas más económicas para realizar las compras de alimentos y otros artículos esenciales.

No obstante, Vera advirtió que los valores dependen del tipo de establecimiento. Los supermercados provinciales, mayoristas y almacenes de cercanía presentan diferencias que pueden modificar considerablemente el gasto final de una familia.

Esta situación obliga a los consumidores a comparar precios y recorrer diferentes comercios para encontrar alternativas que se ajusten a sus ingresos.

La situación económica también condiciona la asistencia social

El escenario de aumentos también repercute sobre las actividades que desarrolla Amas de Casa del País. Vera confirmó a DIARIO HUARPE que la institución proyecta reorganizar sus instalaciones y trasladarse a una vivienda más amplia sobre avenida Libertador, donde funcionarán distintos servicios de acompañamiento social.

La referente explicó que el cambio responde a las dificultades económicas y permitirá reunir nuevamente la administración central con el hogar destinado a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad.

"Debido a la situación económica volvemos a unificar lo que es la administración central con el hogar", señaló Vera, quien adelantó que esperan concretar el traslado cerca del 1 de diciembre.

La institución también busca sostener sus iniciativas de acompañamiento a estudiantes, entre ellas la entrega de viandas a precios accesibles para quienes permanecen durante varias horas fuera de sus hogares.

"Durante este año lo que más hemos hecho es enfocarnos en los estudiantes con esto de las viandas económicas para que puedan comer", explicó la dirigente.

Mientras se espera la publicación de la inflación oficial de octubre, el relevamiento de Amas de Casa refleja el peso de los gastos cotidianos sobre los presupuestos familiares. La alimentación, los servicios y el alquiler continúan entre las principales obligaciones económicas que deben afrontar los hogares sanjuaninos