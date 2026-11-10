Una famosa acusó a Karina Mazzocco de ladrona y se armó el escándalo

La China Ansa atravesó una compleja gala de última chance en el ciclo MasterChef Celebrity emitido por Telefe. El desafío consistió en la elaboración de una torta rogel, una exigente preparación de alta complejidad técnica que generó una fuerte tensión en el estudio.

Mientras el tiempo transcurría con rapidez, la participante entró en una profunda crisis al tener que repartir la cocción de sus discos de masa en los hornos de sus compañeros. “Tengo un disco en cada horno, uno el de Juli Poggio, uno el de la Geuna, uno el de Karina Mazzocco, uno el de Edith Hermida, uno el de Rocío y uno el de Lizy, estoy frágil”, admitió la concursante con la voz quebrada.

Ante este panorama de angustia, la pastelera Maru Botana se acercó a su estación para brindarle contención y aliento. “Yo soy así, me angustio si a mi hijo le va mal y me angustio si no se me pone el bollo como tiene que estar”, explicó la protagonista entre lágrimas, logrando recomponerse gracias a la ayuda de la chef y de Juli Poggio.

El certamen también sumó momentos de humor y tensión cuando la periodista notó la ausencia de una de sus capas de masa horneadas. “Alguien me afanó mi disco del horno”, exclamó señalando a Karina Mazzocco, quien admitió haberse equivocado. Al finalizar la prueba, la humorada continuó con un cruce donde La China Ansa le dijo que se lo había robado, generando una reacción molesta en su colega quien le respondió que ahora no le daría un abrazo, mientras Edith Hermida observaba todo diciendo que eran dos falsas.

En el momento de la evaluación final ante el jurado, la torta de la participante generó sorpresa al presentar diez capas en lugar de las ocho solicitadas por la receta original. Germán Martitegui cuestionó el aspecto del merengue comparándolo con un marshmallow y le consultó por la preparación, obteniendo una respuesta desafiante de la concursante sobre si estaba espectacular, a lo que el chef aclaró tajantemente que nadie había dicho eso. Finalmente, Maru Botana valoró el resultado final destacando que pensaba que no iba a llegar a presentar ni dos capas.