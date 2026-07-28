Una famosa acusó a Nicolás Cabré de maltrato y ser una mala persona

Flor Vigna se encuentra actualmente participando en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México. Durante su primer día en el certamen, la artista recordó su trayectoria profesional en Argentina y se refirió al vínculo que mantuvo con Nicolás Cabré entre finales de 2018 y principios de 2019, cuando protagonizaron la ficción Mi hermano es un clon.

En un diálogo con una compañera de convivencia, la bailarina describió el clima de trabajo que se vivía en aquel entonces. Al respecto, señaló que "En mi primer protagónico, me tocó con un actor muy conocido en mi país, pero es muy neurótico". A pesar de reconocer las capacidades interpretativas de su colega, remarcó las dificultades diarias al asegurar que "Actúa muy bien, es muy talentoso, pero todos estábamos esperando que llegue de buen humor".

La relación entre los protagonistas estuvo marcada por rumores de celos de Laurita Fernández, quien era pareja del actor en ese momento. Vigna profundizó sobre sus sentimientos durante el rodaje y manifestó que "Yo tenía que decir que lo amaba y estaba enamorada en cámara, pero en realidad lo odiaba con todo mi ser porque era muy mala persona con los técnicos, los vestuaristas. Me daba ganas de tener más poder para decirle lo que pensaba".

La participante analizó su postura frente a las situaciones vividas y expresó que "Yo recién empezaba y me arrepiento de haber sido muy sumisa". Estas declaraciones coinciden con una semana compleja para el actor, quien confirmó el fallecimiento de su hermano mayor este fin de semana. Sin embargo, la bailarina permanece aislada en el reality mexicano y desconoce la situación personal actual de su excompañero de elenco.