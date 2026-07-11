Una famosa anunció que abrió su cuenta de Onlyfans y subió fotos picantes

Camila Deniz, popularmente conocida como Camilota, oficializo su incorporacion a la plataforma OnlyFans. La ex participante del programa Cuestion de Peso inicio la actividad en su perfil de suscripcion luego de una cuenta regresiva que incluyo una produccion fotografica especial.

A traves de la red social Instagram, la joven compartio una serie de imagenes donde poso con un conjunto de lenceria negra. En dicha publicacion, la influencer expreso "El 10 de julio lanzo mi página azul. Los espero ahí". Este anuncio no resulto sorpresivo para sus seguidores, dado que durante varias semanas habia recibido consultas sobre la posibilidad de comercializar contenido exclusivo.

La influencer decidio compartir algunas de esas preguntas en sus historias digitales para confirmar que el proyecto estaba en marcha. En ese contexto, explico que "el perfil se encontraba en proceso de preparación" y tambien aseguro que "pronto compartiría el enlace oficial para quienes esperaban sumarse".

Respecto a la gestion del sitio, se informo que la protagonista no trabajara de forma individual. La cuenta sera administrada junto a una socia que se encargara de la organizacion del material. Esta modalidad busca profesionalizar el emprendimiento para monetizar la presencia en plataformas digitales.