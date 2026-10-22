Una famosa aseguró que fue amenazada por la ex de su esposo millonario

En medio del fuerte conflicto familiar que involucra al empresario Eduardo Costantini y a su exesposa Teresa, la actual pareja del economista, Elina Costantini, rompió el silencio. La modelo reveló haber sufrido graves intimidaciones y relató el difícil momento personal que atraviesa junto a los suyos en las últimas semanas.

Durante una entrevista con el periodista Santiago Riva Roy para el ciclo DDM, la empresaria brindó detalles sobre el hostigamiento recibido. "Hasta hace poco me han amenazado de muerte", indicó con evidente angustia. Asimismo, precisó que las intimidaciones no solo la afectaron a ella de manera directa, sino también a su hija y al hijo que esperan.

Frente a este peligroso escenario, la esposa del dueño del MALBA explicó que debió modificar drásticamente su rutina diaria para preservar su integridad física. "Por eso tengo que andar siempre con seguridad", afirmó, al tiempo que denunció sufrir un "maltrato constante" desde hace un tiempo.

Al ser consultada sobre los posibles responsables de estas agresiones, la modelo optó por la prudencia por cuestiones legales. "No puedo decir de dónde vienen porque sino debería denunciar", manifestó ante las cámaras sin mencionar nombres propios.

Por otra parte, la pareja de Eduardo Costantini apuntó contra la exmujer del inversor por la filtración pública del conflicto vinculado a las parcelas del cementerio. "Es todo mentira", sostuvo, y cuestionó que la información haya aparecido justo en la previa de una audiencia judicial.

Para finalizar, la modelo exigió respeto y pidió frenar la exposición mediática en torno a su vida privada. "Hay que respetar a Eduardo y Elina Costantini. Sobre todo a una menor de edad", concluyó con firmeza. En tanto, desde el entorno de Teresa Costantini negaron rotundamente cualquier tipo de vinculación con los hechos denunciados.