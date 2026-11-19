Camilota, la recordada exparticipante de Cuestión de Peso y hermana del ex Gran Hermano Thiago Medina, quedó en el centro de una fuerte controversia tras protagonizar un insólito incidente vial en la vía pública. Según la información que trascendió, la conocida influencer habría chocado contra un automóvil que trabajaba mediante una aplicación de viajes y, lejos de frenar para hacerse cargo de los daños materiales, tomó la decisión de darse a la fuga.

La situación cobró una relevancia mucho mayor debido a que el vehículo afectado transportaba pasajeros en el momento exacto en que se produjo la colisión. De este modo, los usuarios que habían solicitado el servicio de traslado se vieron envueltos de manera repentina en un momento de extrema tensión y peligro, ya que el conductor del coche decidió iniciar una persecución por las calles para lograr alcanzar a la joven.

Los pormenores de este confuso episodio salieron a la luz a través de Crónica, medio que expuso la llamativa reacción que habría tenido la mediática luego del impacto inicial. De acuerdo con los datos difundidos sobre el caso, su negativa a permanecer en la escena para intercambiar los datos correspondientes y resolver el inconveniente fue el detonante que provocó el seguimiento vehicular por parte del chofer afectado.

La viralización del caso se potenció gracias a la cuenta de Instagram LomasPopu, espacio que difundió una imagen inédita del suceso que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios de las redes sociales. Este nuevo conflicto volvió a instalar el nombre de la joven en la agenda mediática, aunque esta vez por un comportamiento vial cuestionable que se aleja por completo de sus habituales apariciones públicas.

El hecho de que los pasajeros permanecieran dentro del auto de aplicación mientras se desarrollaba toda la secuencia de seguimiento callejero se convirtió en el aspecto más comentado de la jornada. Lo que debía ser un traslado cotidiano por la ciudad terminó transformándose en una situación de riesgo e incertidumbre para todas las personas que viajaban a bordo del transporte.

Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles precisos sobre las causas que originaron el choque ni sobre las eventuales consecuencias legales que podría enfrentar la influencer por su accionar. Cabe recordar que el pasado 5 de noviembre la exintegrante de Cuestión de Peso había adquirido su primer automóvil, aunque todavía no se confirmó si se trata del mismo rodado involucrado en este reciente accidente.

Aquella compra había sido celebrada con mucha emoción por la propia protagonista a través de sus plataformas digitales, donde compartió su felicidad con sus seguidores. "Todavía no caigo, les juro que se me llenan los ojos de lágrimas porque solamente yo sé lo que significa este momento para mí", había escrito en sus redes sociales hace apenas unas semanas al presentar su nuevo vehículo.