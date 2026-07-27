Una famosa confesó que tiene cáncer de mama: "Hizo metástasis"

La youtuber argentina Caro Trippar comunicó a su comunidad virtual que padece una enfermedad oncológica detectada meses atrás. A los 35 años la influencer explicó que el proceso comenzó en mayo pero recién ahora decidió hablar públicamente sobre su situación.

Ella inició su mensaje diciendo "Tengo cáncer de mama, HER2 negativo, hormonal positivo con metástasis. Ese es mi diagnóstico. Hace días que vengo fingiendo demencia y necesito hablar con alguien de esto".

El hallazgo de la patología ocurrió de forma inesperada. Mientras ella amamantaba a su bebé percibió una fuerte molestia que inicialmente confundió con una mastitis. Tras realizarse diversas resonancias y biopsias el panorama médico se volvió complejo. Respecto a su estado anímico ella manifestó "Nunca en mi vida estuve tan mal a nivel mental. Le tengo muchísimo pánico a las agujas y lo único que vi estos últimos meses fueron agujas".

La creadora de contenido intentó sostener sus compromisos laborales durante las semanas iniciales a pesar de las proyecciones médicas recibidas,. Sobre aquel periodo recordó "Me decían que mi cáncer no tenía cura y después me iba a trabajar como si acá no hubiera pasado nada. No sé ni cómo hice. Después exploté".

La joven decidió usar su plataforma para incentivar la prevención médica. En su descargo solicitó "Quiero que vos, que estás del otro lado, te revises las mamas todos los meses. Si sentís un bultito, por más mínimo que sea, andá a hacerte ver. Aunque estés amamantando".

Trippar planea registrar su evolución médica para brindar apoyo a otras personas en circunstancias similares. Como cierre de su anuncio ella señaló "Va a haber días buenos y días malos, pero quiero compartirlo porque siento que puede ayudar a alguien".