Una famosa confirmó que tiene novio tras las infidelidades que destapó

La mediática Coty Romero presentó oficialmente a su nuevo novio, el empresario Luciano Picasso, mediante una romántica fotografía tomada frente al espejo de un ascensor que rápidamente se viralizó en las distintas plataformas digitales y confirmó las versiones que circulaban desde la cobertura del Mundial de dos mil veintiséis.

La exparticipante de Gran Hermano dejó atrás de esta manera su anterior relación sentimental con Nacho Castañares, de quien se había separado formalmente a principios de febrero de dos mil veinticinco, para apostar nuevamente a los sentimientos junto a un perfil mucho más reservado que se dedica al sector automotor y al marketing digital.

Las primeras señales sobre este vínculo sentimental habían comenzado a tomar fuerza cuando la influencer correntina viajó para acompañar a la Selección argentina y compartió momentos con el joven, situación que luego se sumó a un video publicado en la plataforma TikTok donde ambos aparecían muy juntos y dándose un tierno beso.

En el plano laboral, Luciano Picasso mantiene una trayectoria ligada a la venta de repuestos para vehículos y desarrolló una innovadora aplicación orientada a vincular marcas comerciales con creadores de contenido de diferentes países de América Latina, manteniendo su cuenta personal en condición privada y con cerca de mil seguidores antes de ganar gran visibilidad pública.

Un mes antes de oficializar esta nueva pareja en sus redes sociales, la propia Coty Romero había compartido con todos sus seguidores otro importante logro personal al anunciar la adquisición de una propiedad en su provincia natal, detallando que pudo concretar dicha compra inmobiliaria gracias a los ingresos de quinientos mil dólares que recibió tras participar en un popular reality show español.