Una famosa confirmó su embarazo y reveló que tiene el nombre elegido

A pocos días de confirmar que se convertirá en madre por primera vez, Cande Molfese decidió compartir nuevos detalles sobre esta etapa con sus seguidores. A través de una dinámica de preguntas en redes sociales, la artista reveló que la decisión sobre la identidad de su hijo ya fue tomada en conjunto con su pareja.

Al ser consultada por sus fanáticos, la actriz aseguró que "Ya tiene nombre y a mí me encanta". De esta forma, despejó las dudas sobre uno de los puntos que más curiosidad generaba desde el anuncio de su embarazo el pasado 10 de agosto.

Respecto al proceso de elección, la protagonista explicó que no fue una tarea sencilla debido a las diferentes preferencias dentro de la pareja. Ella señaló que "Les voy a compartir la lista de nombres que hice, me encantaban todos, pero algunos a mi novio no le gustaban demasiado".

Molfese detalló que entre sus opciones favoritas de mujer se encontraban Miranda, Gaia, Alaia, Suri, Vida, Amaia, Ania, Jana y Gala. Por el lado de los varones, consideró a Amaro, Mikel, Río, Andrés, Boris y Jano. Sin embargo, aclaró que "A mí me hubiese gustado ponerle, si era mujer, Ania y si era varón, Mikel, pero no es ninguno de esos porque somos dos los que tenemos que decidir y elegimos uno que nos gustó a los dos".

A pesar de la expectativa generada, la artista optó por mantener el nombre definitivo en secreto por el momento. La noticia llega en un contexto de mucha felicidad para la actriz, quien recientemente emocionó a Andy Kusnetzoff con la confirmación de su maternidad.