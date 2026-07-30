Una famosa confirmó su nuevo romance: "Estoy saliendo hace unos meses"

Zoe Bogach confirmó a través de sus plataformas digitales que decidió apostar nuevamente al amor. La influencer hizo el anuncio tras publicar un video en TikTok junto a un joven, lo que despertó diversas especulaciones entre sus seguidores sobre su situación sentimental actual. Luego de atravesar semanas complejas por su desvinculación del canal Telefe y la ruptura con Manuel Ibero, la exparticipante de Gran Hermano parece haber encontrado estabilidad.

En una conversación con Ciudad Magazine, la joven detalló que "no estoy de novia, pero estoy saliendo hace unos meses. Lo blanqueé porque estamos exclusivos y estamos casi siempre juntos". A pesar de la cercanía diaria, Bogach aclaró que prefiere no utilizar etiquetas formales por el momento, aunque la relación progresa de manera constante y segura.

La historia entre ambos no es algo reciente, ya que la influencer explicó que "a él lo conocí hace tres años, antes de ponerme de novia con mi ex, en un boliche". Según su relato, el joven mantuvo su interés y persistencia durante mucho tiempo hasta que ella finalmente aceptó concretar un encuentro fuera del ámbito nocturno. Sobre este proceso personal, Zoe comentó que "estoy súper concentrada en mi trabajo y en mis estudios. Hace meses que no me daba la oportunidad de conocer a nadie. Él insistió mucho en conocernos fuera del boliche y le di la oportunidad".

Este nuevo presente llega después de una etapa marcada por conflictos públicos y una separación de Ibero que tuvo repercusiones en Gran Hermano Generación Dorada. Actualmente, la creadora de contenido busca dejar atrás el llanto y los escándalos para enfocarse en sus proyectos personales mientras disfruta de esta etapa de ilusión.