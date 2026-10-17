Una famosa contó que fue novia de Matías Martin y sorprendió con una intimidad

Carla Czudnowsky, Matías Martin y Romina Manguel se transformaron en los centro de atención en LAM por un inesperado destape mediático. Mientras el programa de América TV trataba el tenso enfrentamiento entre el conductor y la periodista, una confesión sentimental cambió el rumbo de la emisión y sorprendió a todos los presentes en el estudio.

El conflicto principal se remonta a agosto de 2025, momento en que el presentador cuestionó la visita de su expareja Victoria De Masi al espacio radial de su colega. Ese reclamo derivó en un fuerte cruce donde lo acusaron de ningunear el trabajo periodístico del equipo. La situación tomó otro matiz al salir a la luz un viejo romance.

En pleno debate, la panelista dejó con la boca abierta a sus compañeros al detallar el vínculo afectivo que compartió con el periodista durante la adolescencia. “Fue novio mío, pero éramos chicos. En secundaria, me dejó por la hija de Any Ventura. ¿Te parece? Me rompió el corazón. Igual yo fui muy boluda”, recordó sobre esa etapa escolar.

La comunicadora no se guardó nada y profundizó en el tono de aquella relación sentimental de su juventud. “Mi relación era hot”, resumió con total franqueza. Ángel de Brito intervino de inmediato para chicanear la revelación al comparar esos dichos con la versión contrapuesta de la otra comunicadora involucrada: "Ah si? Manguel dijo que no, todo lo contrario. A lo mejor a ella no le fue tan bien".

Por su parte, Santiago Riva Roy expuso en El Ejército de LAM mediante Bondi Live los pormenores del choque cara a cara entre los conductores. Según el cronista, el animador increpó a su colega tras la entrevista a su ex y la insultó fuertemente. "Le reclamó todo esto y le dijo: 'Sos una hija de mil...'", relató sobre el tenso cruce.

Frente a esta versión, las cámaras del programa buscaron los testimonios directos de los dos involucrados. El conductor intentó esquivar el tema con respuestas evasivas y se mostró sorprendido ante las consultas sobre el escándalo en la escuela. "Bien, contento. En un buen momento", contestó en primera instancia para despegarse del conflicto.

Al ser indagado específicamente por el altercado vivido frente a la familia de su colega, pretendió ignorar la situación. " ¿Con quién?", consultó desorientado. " Con Romina", replicó la cronista. " ¿Con qué Romina?", insistió el periodista hasta que la periodista le remarcó que se trataba de su colega para obtener explicaciones sobre lo ocurrido.

"Ella está enamorada, con otra persona", deslizó la cronista para intentar obtener una aclaración. "No puedo creer lo que me preguntás. No sé de qué me hablás. ¿Por qué me contás? No tengo idea de qué hace, ni dónde está ni nada", respondió el presentador sin ofrecer explicaciones claras sobre la discusión en el colegio.

La contraparte confirmó la agresión descrita en el medio digital y manifestó su disgusto por el momento vivido. "No fue novio. Basta de este tema. No fue nada. Errores que uno comete en la vida", señaló sobre la relación del pasado. Sin embargo, al tocar el punto del conflicto escolar fue tajante respecto a lo vivido.

"La verdad es que quiero hacer algo que él no hizo, que fue preservar a los chicos. Todo lo que dijo fue cierto. Estaba con mi mamá al lado", afirmó visiblemente molesta. Adicionalmente, destacó la presencia de testigos en el lugar: " Hay papás que lo grabaron, que no mienta. Basta, que no desmienta nada porque no tiene sentido".

Para cerrar, la profesional envió un mensaje reflexivo sobre la conducta adecuada delante de los menores de edad. "Está bueno para los que somos papás y mamás, que sabemos que hay un límite, que es donde están los chicos. Es de los chicos", concluyó sobre el incidente que sacude al espectáculo argentino.