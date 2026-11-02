Una famosa contó que le llegan mensajes de su mamá tras su muerte

La reconocida actriz Mercedes Funes protagonizó un momento muy conmovedor en PH, Podemos hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, al rememorar a su querida madre, Nelly Meden, quien falleció en 2014. Durante la entrevista, la artista abrió su corazón y compartió una anécdota íntima que dejó a todos los presentes conmovidos al relatar una inesperada señal que recibió en su dispositivo móvil.

Mientras conversaba con el conductor, Mercedes Funes explicó que atravesaba un fuerte deseo de perpetuar el amor por su progenitora y pensaba en grabarse la piel de manera definitiva. “Mi madre falleció en 2014 y yo tenía un vínculo muy estrecho con ella”, expresó la actriz al contextualizar el profundo cariño y la estrecha relación que ambas compartían cotidianamente.

La intérprete continuó su relato detallando el instante preciso en que los pensamientos sobre su madre se cruzaron con una casualidad asombrosa mientras manejaba su vehículo hacia su hogar. “Tres días después, yo venía de hacer teatro, venía manejando en el auto y venía hablando fuerte como si estuviera con ella, le dije que quería hacerme un tatuaje que me recuerde a ella”, recordó con total sinceridad ante las cámaras.

Lejos de quedar allí, la situación escaló a un plano místico cuando la tecnología pareció responderle de forma directa y sorpresiva en medio de su trayecto automovilístico nocturno. “Sabía que su respuesta iba a ser que no, que de ninguna manera, en ese momento suena una alarma en el celular de Twitter de cuando alguien te menciona”, relató sobre el instante exacto en que sonó la notificación.

Para asombro de todos en el estudio, el contenido de la mención digital guardaba una conexión directa y escalofriante con el pensamiento que ella acababa de expresar en voz alta. “Hay tatuajes que no necesitan tinta”, decía la frase escrita enteramente en mayúsculas que le llegó en esa notificación, un mensaje que la impactó profundamente y se sumó a otras vivencias similares.

A pesar de aquella contundente advertencia virtual que parecía frenar sus intenciones iniciales, Mercedes Funes tomó una firme determinación sobre su decisión personal respecto al diseño corporal. “Sin embargo, la actriz finalmente decidió hacerse el tatuaje que tenía pensado”, logrando así consolidar un homenaje permanente que une su piel con el recuerdo eterno de su madre.