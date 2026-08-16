Una famosa contó que le quedan cinco años de vida por culpa del cáncer

Caro Trippar, de 35 años, enfrenta un diagnóstico de cáncer de mama con metástasis y decidió usar su alcance digital para informar sobre la enfermedad. La joven relató el impacto emocional de saber que su cuadro no tiene cura definitiva junto a su pareja Sebas. Según explicó, tras recibir la noticia pensó "Me voy a morir" y comenzó a investigar sobre las probabilidades de supervivencia en casos de estadio cuatro.

En sus publicaciones denominadas Viernes de Cáncer, la influencer compartió las dudas que la invadieron sobre su futuro cercano. Trippar recordó que se preguntaba "¿Me quedan dos años de vida? ¿Me quedan 10? ¿20?" mientras observaba testimonios de otras personas que superaron los cinco o 10 años de tratamiento. Su principal motivación es su hijo Milo, por quien manifestó un fuerte deseo de permanencia ante la incertidumbre médica.

Al respecto, la creadora de contenido confesó que "Ahora estoy luchando por vivir cinco años, 10 años con toda la furia" con la esperanza de verlo crecer. El diagnóstico inicial fue un cáncer de mama HER2 negativo y hormonal positivo que ella notó por un cambio físico que creyó relacionado a la lactancia. Actualmente busca transformar su experiencia en un mensaje de concientización para incentivar los controles médicos periódicos entre sus seguidores.