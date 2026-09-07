Una famosa contó que se metió con un hombre casado y rompió una familia

El tiempo no borro las heridas de uno de los episodios mas expuestos de la farandula. Invitada al ciclo de entrevistas "Desencriptados", conducido por Rulo Schijman para Infobae, Gisela Bernal abordo su extensa relacion con Ariel Diwan y el conflicto generado alrededor de la paternidad de su hijo.

Al repasar el comienzo del vinculo con el empresario, la bailarina expreso una autocritica directa sobre esa etapa. "El estaba casado y yo estaba con el. Error garrafal de mi vida", manifesto al referirse a un vinculo que se extendio durante 4 anos en la clandestinidad.

Sobre la dinamica de esa relacion, la entrevistada explico que "no era una pareja abierta en si misma, porque me parece que la esposa de el nunca se entero de que tenia una pareja abierta. A el no le importaba nada, basicamente".

La situacion se volvio mas compleja con la llegada de su hijo. Bernal aclaro que en ese periodo se encontraba "soltera" y dio detalles sobre las dudas en torno a la identidad del nino. Consultada sobre si sospechaba que Diwan no fuera el padre, sostuvo que "no, porque la persona con la que yo estuve no podia tener hijos, que es el papa de mi hijo", en referencia a Francisco Delgado. Respecto al vinculo con el, expreso que "yo estuve 8 anos con el papa de mi hijo, no en pareja formal. Eramos amigos. No creia en la fidelidad en si misma".

El quiebre definitivo ocurrio cuando el productor ejecuto un estudio genético de forma unilateral. Segun la bailarina, el resultado del analisis nunca le fue presentado. "Hasta que el vino un dia con un ADN que le habia hecho por por su cuenta. Yo nunca lo vi a ese resultado. A mi no me lo me lo mostro, me lo dijo nada mas. Siempre la culpable yo, pero nadie pensaba que el tambien salia con dos o mas. El era casado", manifesto.

El desenlace mediatico dejo secuelas profundas en el entorno familiar. A proposito de las consecuencias de la exposicion, la bailarina senalo que "fue una situacion horrible y muy violenta. Fue destructivo a nivel emocional de todas las personas involucradas".

Asimismo, revelo que la irrupcion del tema en la agenda publica estuvo precedida por un condicionamiento economico. Segun su testimonio, no se trato de un hecho inesperado porque "no fue tan sorpresivo porque a mi ya me habia dicho que lo iba a hacer", tras lo cual cito la frase que le habria dicho el productor antes de ir a los medios: "Si no me das la mitad de la propiedad, voy a la tele y te prendo fuego".