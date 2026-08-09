Una famosa contó que su esposo le fue infiel con su propia hermana

Erika Mitdank, alejada de los medios masivos, utilizó su cuenta personal para compartir las situaciones de infidelidad que marcaron sus tres relaciones formales. La modelo relató que cada uno de sus vínculos terminó por engaños, pero hizo especial hincapié en el daño provocado por su hermana Patricia, 10 años mayor.

Sobre sus experiencias pasadas, la joven explicó que "mi primera pareja no me cagó con una amiga. Mi segunda pareja no me cagó con una vecina de Nordelta mientras mi mamá moría de cáncer. Y mi última pareja no tuvo una relación paralela a la mía con mi propia hermana mientras yo atravesaba el peor duelo de mi vida".

La ex pareja de Ricardo Fort profundizó sobre el vínculo roto con su familiar y las consecuencias de este hecho en su entorno digital. Según detalló, el nivel de exposición de los involucrados sería insostenible si brindara más precisiones. Mitdank afirmó que "si yo diera nombres y detalles, esas personas no podrían ni tener redes sociales del hate que tendrían. Por algo mi hermana se tuvo que cambiar el apellido en su Instagram y usa el de mi mamá que es Zurakoski".

En cuanto a las circunstancias en las que se produjo la deslealtad familiar, la mediática destacó que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad emocional y física. Al referirse a Patricia, la modelo señaló que "lo de mi hermana no es solamente la traición clavándome un puñal en la espalda. Ella aprovechó mi estado de salud, yo en pleno duelo y depresión, estando súper medicada y siendo un ente".

Finalmente, Mitdank cerró su descargo manifestando la profundidad del impacto que este conflicto tuvo en su salud mental y su presente. Al concluir su mensaje a la comunidad, la joven sentenció que "mi hermana es la persona que más daño me causó en esta vida. Lo que ella me hizo me llevó a lugares muy oscuros. Dejando carta de despedida y todo. Aún no sé cómo sigo, pero sigo".