Una famosa contó que su novio la dejó por "amenazas de Estados Unidos"

Sofía Gonet, conocida popularmente como La Reini, sorprendió a sus seguidores al relatar una vivencia sentimental que definió como "un caso para el FBI". Luego de su separación de Homero Pettinato a fines de 2025, la joven intentó conocer a alguien nuevo, pero la experiencia derivó en una situación desconcertante.

Durante dos semanas, la influencer mantuvo un vínculo con un hombre que participaba activamente en su cotidianeidad, acompañándola incluso en su mudanza y en la elección de una alfombra para su departamento.

La exposición pública no parecía ser un obstáculo inicialmente para la pareja. Al respecto, Gonet recordó que "Nos veía mucha gente. Jamás pensé que todo iba a terminar así" en referencia a la naturalidad con la que se mostraban en diversos lugares.

Sin embargo, el escenario cambió radicalmente tras un encuentro que ella consideró espectacular. Sin explicaciones previas, el sujeto la dejó de seguir en Instagram y eliminó su contacto de WhatsApp.

Al ser confrontado por la influencer para exigir una respuesta, el joven esgrimió una justificación llamativa. Aseguró que su cuenta sufrió un supuesto hackeo y que recibía amenazas desde Estados Unidos para que dejara de verla. Esta versión perdió credibilidad rápidamente, ya que el involucrado continuaba realizando publicaciones en sus redes sociales de forma habitual mientras afirmaba que no podía utilizarlas.

La resolución llegó a través de una cuenta anónima que le reveló que el verdadero motivo de la desaparición era una infidelidad. "El tipo estaba de novio con una piba de otra provincia" relató Gonet, quien decidió bloquear al individuo de todas las plataformas tras conocer la verdad.

Ante el engaño, la creadora de contenido analizó el comportamiento de ciertas personas frente a la fama. La influencer manifestó con ironía que "Los tipos también buscan plata y buscan fama" desmitificando la idea de que solo las mujeres tienen intereses materiales.

A pesar del desencanto, optó por tomar el hecho con humor y compartió el desenlace con su audiencia. "La verdad que me reí mucho de toda la situación a medida que fue sucediendo. Nací para generar story times" concluyó la joven sobre el episodio.