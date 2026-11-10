Una famosa contó que tiene problemas de salud y busca un tratamiento

Un control médico de rutina modificó por completo el presente de Flor Torrente, quien en las últimas horas decidió abrir su corazón para contar en detalle el diagnóstico que recibió y la compleja situación que atraviesa a nivel personal. La hija de Araceli González explicó cómo descubrió que tenía placas en las carótidas, el profundo temor que le provocó la noticia y los cambios drásticos que debió aplicar en sus hábitos diarios con la esperanza de que la nueva medicación dé los resultados esperados.

Al rememorar el momento exacto en que comenzó todo el proceso médico, la reconocida actriz detalló cómo fue la consulta en la que se enteró de la afección que afecta sus arterias. “Como todos los años, me hago chequeos anuales. Me estoy haciendo la ecografía de las carótidas y el médico me dice: 'Tenés placas'”, relató. Esa novedad repentina la tomó completamente por sorpresa y desató una inmediata ola de preocupación e incertidumbre que le afectó emocionalmente.

El impacto inicial al enterarse de esta condición de origen hereditario fue un golpe directo a su estado de ánimo, llevándola a una crisis de angustia en el mismo lugar de atención. “Automáticamente, mi cerebro, más allá de toda la meditación, el entrenamiento mental y psicológico, terapia, lo único que pensó fue: 'Me voy a morir mañana'”, confesó la artista sobre el miedo que sintió al salir llorando del consultorio tras recibir la orden médica de tomar remedios para siempre.

Sin embargo, el tratamiento inicial prescrito no se desarrolló según lo previsto y comenzó a generar severos malestares en su vida cotidiana y profesional a los 2 meses de haber iniciado la toma diaria de fármacos. “Pasan dos meses y empiezo a sentirme pésimo. Tuve que bajar el level de trabajo”, expresó la joven al describir las complicaciones físicas que la obligaron a reducir de manera drástica sus compromisos laborales habituales para cuidar su cuerpo.

En la actualidad, Flor Torrente afronta una etapa renovada junto al equipo médico, habiendo modificado el esquema de remedios y esperando los próximos estudios médicos. “Me cambiaron de pastilla, y ahora voy a ver si el nuevo tratamiento funciona”, expresó a través de sus plataformas digitales para mantener al tanto a todos sus seguidores. En su mensaje final remarcó la importancia vital de la prevención y de realizarse análisis clínicos en forma regular.