Una famosa de LAM confirmó su romance y dejó de ser la eterna soltera de TV

Romina Scalora muestra con una marcada presencia en la pantalla chica y las plataformas digitales. El ascenso en los medios de la comunicadora la llevó a integrar las mesas de programas consolidados de la televisión como Bendita y LAM. A esa trayectoria se le suma la participación en AZZ, el canal de Flavio Azzaro que figura entre las señales deportivas más vistas de YouTube. Sin embargo, detrás del éxito laboral persistía una disconformidad en el plano afectivo.

Durante mucho tiempo la periodista hizo de su soltería una marca registrada dentro del ambiente periodístico. En reiteradas ocasiones expuso su falta de fortuna en las relaciones personales y hasta llegó a definir el perfil de hombre que buscaba para su vida. Según palabras expresadas por la propia protagonista en diversos videos, "después de los 35, la mujer lo que quiere es encontrar un "gordo con Adilettes" con el que tomar mates los domingos".

Esa búsqueda personal tuvo un desenlace favorable en los últimos días. La panelista confirmó el inicio de un vínculo sentimental que modificó sus rutinas del fin de semana. "Nadie me aviso que enamorarse venia con el aditivo de despertarse todos los domingos con los cantos del Bambino Pons relatando la Premier", reveló Scalora sobre la convivencia y los hábitos de su pareja.

El presente afectivo de la comunicadora acompaña el crecimiento que sostiene en la industria del entretenimiento. Al referirse al estado actual de su relación, no dudó en catalogar al hombre en cuestión como "el gordo con adilettes perfecto". Con esa frase dio por cerrada una larga etapa sin compañía sentimental.

El recorrido para posicionarse en los medios masivos incluyó episodios de debate en redes sociales. La figura televisiva debió responder a cuestionamientos de usuarios que la acusaron de haberse burlado de un momento complicado de Jorge Lanata, un asunto que la persigue desde hace un tiempo pero que no frenó su consolidación en el prime time. Con el escenario laboral firme y la confirmación de su noviazgo, Scalora resumió el momento personal con una definición directa: "Estoy agradecida. La estoy pasando brutal".