Una famosa debe $90.000.000 de expensas y subastarán su departamento

Un inmueble ubicado en el barrio porteño de Barrio Parque podría terminar en un remate judicial como consecuencia de una mora en las expensas que alcanza una cifra superior a los 90 millones de pesos. La problemática económica, originada en 2024 respecto al departamento que figuraba a nombre de su exmarido, Darío Lopérfido, se agravó con el paso de los meses ante la falta de cancelación de los compromisos mensuales.

El incremento de la cifra generó malestar entre las demás personas que residen en la propiedad. Respecto a las consecuencias directas de esta falta de pago dentro de la comunidad, en la emisión del programa LAM se detalló la incomodidad reinante: "Los vecinos están hartos porque son pocos departamentos y la deuda se divide entre ellos".

Sobre el origen del problema administrativo, en el mismo espacio televisivo sostuvieron que "la madre era quien le pagaba las expensas y, desde que se pelearon, nadie más se encargó de hacerlo".

La tensión entre las partes derivó en testimonios sobre la convivencia diaria. Integrantes del edificio brindaron precisiones sobre la conducta de la figura pública y aseguraron que "está con una deuda enorme y tuvo problemas con los propietarios del edificio de al lado. Es recontra problemática". En esa misma línea de declaraciones, las críticas alcanzaron a los servicios de mantenimiento contratados para la unidad residencial: "Es complicada esa chica. Tiene problemas con los operarios, nadie quiere ir a trabajar al departamento de ella".

La repercusión económica afectó de manera directa los presupuestos individuales de las propiedades linderas. Debido a la distribución de las expensas no cobradas, un habitante de la estructura tomó la decisión de vender su inmueble al no poder afrontar los elevados montos requeridos por la administración para cubrir el saldo pendiente.

El conflicto escaló a la esfera penal y civil, derivando en una presentación ante las autoridades correspondientes. El tribunal a cargo del caso emitió una sentencia a favor del consorcio perjudicado, ordenando la cancelación total del monto acumulado. A pesar de los reclamos, la afectada presentó recursos de apelación en dos instancias distintas, las cuales resultaron rechazadas formalmente por las autoridades judiciales en noviembre de 2025.