Una famosa dejó plantado a Andy Kusnetzoff y estalló el escándalo en Telefe

El programa PH, Podemos Hablar se graba los días miércoles para emitirse los sábados por la noche. Ante la ausencia imprevista de una de las personas convocadas, la producción debió reorganizar la jornada sobre la marcha para cubrir el lugar vacante.

Para la entrega de este sábado 12, la nómina de participantes quedó integrada por Analía Franchín, Pamela David, Pablo Migliore, Fernán Mirás y Tamara Paganini. La primera de la lista habría recibido la citación a último momento tras la baja de Nati Jota. Respecto al motivo de la ausencia, el periodista Alejandro Castelo señaló en el programa Ya Fue Todo que "se resfrió, no estaba bien, engripada".

La influencer llevaba varios días comunicando sus problemas de salud, motivo por el cual también había faltado a la conducción de Sería Increíble en el canal de streaming Olga.

Tras las declaraciones periodísticas, la propia conductora compartió una publicación en sus perfiles digitales para dar cuenta de su estado físico y explicó: "Mi única actividad las últimas 72 hs: Viste cuando te sentís tan mal que ni series podés mirar porque sentís que todo el tiempo te estás por dormir, pero no podés por lo mal que estás y tu cuerpo resulta un pésimo lugar para estar". Asimismo, anticipó que este viernes intentará retomar las actividades laborales.