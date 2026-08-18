Una famosa eligió el nombre de su hija a través de una aplicación: "Match"

Stephanie Demner y Guido Pella atraviesan con felicidad la espera de su segunda hija. A dos meses de haber revelado en sus redes sociales que la futura bebé se llamará Jazmín, la influencer decidió compartir los detalles del proceso de selección y la divertida forma en la que se pusieron de acuerdo. Según explicó la modelo a través de un video, la pareja recurrió a la tecnología para tomar la decisión definitiva.

La influencer relató que "Con Guido nos descargamos una aplicación en la que vas poniendo si te gusta o no el nombre y van haciendo match entre los nombres que a ambos les gustaron" sobre este método similar a las aplicaciones de citas.

Al confirmar el resultado final, la modelo señaló que "Hicimos match" con la opción elegida. En medio de la búsqueda, encontraron una coincidencia que los deslumbró por completo. Al recordar el momento en que vio la opción en la pantalla, Stephanie reveló que "De repente apareció Jazmín y dije ‘me encanta’" al sentir que era la alternativa indicada para la hermana de Arianna, su primera hija.

La elección no solo fue práctica sino que también posee un significado familiar emotivo. La modelo detalló la importancia de esa flor en su entorno al señalar que "Mi mamá tiene una planta de jazmín, Charo (su suegra) tiene una planta de jazmín y es la flor favorita de mi abuela".

Por el lado del extenista, el gusto por el nombre respondió a un motivo diferente. De acuerdo con lo manifestado por la modelo, a su esposo "le gustaba por Aladdín" en referencia al fanatismo que ambos comparten por el universo Disney. Así, la pareja logró ponerse de acuerdo de una forma moderna para definir la identidad de la nueva integrante.